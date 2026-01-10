انطلاق كرنفال شرطة دبي بحضور جماهيري واسع

دبي (الاتحاد)



انطلقت، أمس الأول، فعاليات معرض كرنفال شرطة دبي في منطقة السيتي ووك، بحضور اللواء راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد خبير حامد محمد الهاشمي، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، وجماهير كبيرة توافدت للمشاركة بالفعاليات والاستمتاع بالأجواء الاستثنائية لكل أفراد الأسرة.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن كرنفال شرطة دبي في السيتي ووك، يعكس توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في دعم المفاهيم الأمنية بفعاليات ومبادرات مجتمعية تفاعلية تعزّز التواصل بين الشرطة والمجتمع، وتُسهم في ترسيخ قيم الشراكة المجتمعية، والثقة بالأجهزة الأمنية.

وأضاف: «يدعم الكرنفال توجهات شرطة دبي الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، عبر ترسيخ الوعي بخدمات شرطة دبي الأمنية والمجتمعية والمرورية من خلال فعاليات ترفيهية وأسرية ممتعة، تفتح آفاقاً جديدة للتواصل مع جميع شرائح المجتمع بطريقة مبتكرة، وتعكس في ذات الوقت قيم شرطة دبي في الشفافية والتواصل والاستباقية، وتشعر الجميع بأنهم شركاء معنا في منظومة الأمن والأمان».

ويستقبل كرنفال شرطة دبي، العائلات بأجواء مليئة بالمتعة والحيوية، حيث يخصص مجموعة من الأنشطة التي تلبي اهتمامات جميع أفراد الأسرة، وتضفي على زيارتهم طابعاً من الترفيه والتفاعل الأسري، ومن ذلك «أستوديو الصناع» الذي يقدم ورشاً فنية وإبداعية.



خدمات

يستعرض الكرنفال عدداً من الخدمات الأمنية والمرورية والمجتمعية، ومن أبرزها، تطبيق شرطة دبي الذكي والتطوع المجتمعي، وتعريفاً بخدمة «أمن المساكن الذكي» وتعزيز وعي الجمهور بخدماتها لحماية ودعم حقوق الطفل والمرأة، وقنوات الاتصال معها عبر التطبيق الذكي، والموقع الإلكتروني، ومركز الاتصال 901.