«بنك Wio» يطلق أول حساب مصرفي لصنّاع المحتوى في الإمارات

دبي (الاتحاد)



أطلق «بنك Wio» أول حساب مصرفي مُصمم خصيصاً لصنّاع المحتوى ورواد الأعمال الرقميين في دولة الإمارات، مزوَّداً بمزايا حصرية تسهّل إدارة الدخل والمدفوعات ودعم نمو الأعمال، بدءاً من التحويلات العالمية السلسة، وصولاً إلى الأدوات المالية الذكية المُصمَّمة خصيصاً لتلبية احتياجات أعمال المبدعين.

جاء ذلك، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 3 أيام وتختتم أعمالها اليوم، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف». وقالت أمينة طاهر، الرئيس التنفيذي للتسويق في «بنك Wio»، إن مشاركتها في قمة المليار متابع للعام الثاني على التوالي، تساهم في تعزيز خبراتها، من خلال التفاعل مع أبرز صنّاع المحتوى على المستويين العربي والعالمي. وأضافت: أن إطلاق أول حساب مصرفي مُصمَّم خصيصاً لصناع المحتوى، يُعدّ أحد أبرز الإنجازات التي تفخر بتحقيقها.

وأكدت طاهر أن الحساب الذي تم إطلاقه بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، يمكن فتحه خلال 72 ساعة فقط، ويتميز بكونه متعدد العملات ورقمياً بالكامل، ولا يتطلب حداً أدنى من الرصيد.