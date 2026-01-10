الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بنك Wio» يطلق أول حساب مصرفي لصنّاع المحتوى في الإمارات

أمينة طاهر تتحدث خلال أعمال القمة (من المصدر)
11 يناير 2026 01:45

دبي (الاتحاد)

أطلق «بنك Wio» أول حساب مصرفي مُصمم خصيصاً لصنّاع المحتوى ورواد الأعمال الرقميين في دولة الإمارات، مزوَّداً بمزايا حصرية تسهّل إدارة الدخل والمدفوعات ودعم نمو الأعمال، بدءاً من التحويلات العالمية السلسة، وصولاً إلى الأدوات المالية الذكية المُصمَّمة خصيصاً لتلبية احتياجات أعمال المبدعين.
جاء ذلك، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 3 أيام وتختتم أعمالها اليوم، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف». وقالت أمينة طاهر، الرئيس التنفيذي للتسويق في «بنك Wio»، إن مشاركتها في قمة المليار متابع للعام الثاني على التوالي، تساهم في تعزيز خبراتها، من خلال التفاعل مع أبرز صنّاع المحتوى على المستويين العربي والعالمي. وأضافت: أن إطلاق أول حساب مصرفي مُصمَّم خصيصاً لصناع المحتوى، يُعدّ أحد أبرز الإنجازات التي تفخر بتحقيقها.
وأكدت طاهر أن الحساب الذي تم إطلاقه بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، يمكن فتحه خلال 72 ساعة فقط، ويتميز بكونه متعدد العملات ورقمياً بالكامل، ولا يتطلب حداً أدنى من الرصيد.

أخبار ذات صلة
محمد القرقاوي: قمة المليار متابع رسخت موقعها أكبر تجمع عالمي لصناع المحتوى
قمة المليار متابع: الذكاء الاصطناعي شريك في التعليم
صناعة المحتوى
قمة المليار متابع
صناع المحتوى
الإمارات
آخر الأخبار
أوكرانيا تستهدف منصات حفر نفط روسية في بحر قزوين
الأخبار العالمية
أوكرانيا تستهدف منصات حفر نفط روسية في بحر قزوين
اليوم 20:41
محمد القرقاوي: قمة المليار متابع رسخت موقعها أكبر تجمع عالمي لصناع المحتوى
علوم الدار
محمد القرقاوي: قمة المليار متابع رسخت موقعها أكبر تجمع عالمي لصناع المحتوى
اليوم 20:39
قمة المليار متابع: الذكاء الاصطناعي شريك في التعليم
علوم الدار
قمة المليار متابع: الذكاء الاصطناعي شريك في التعليم
اليوم 20:39
ثلاثية مارتينيلي تقود أرسنال لتجاوز بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي
الرياضة
ثلاثية مارتينيلي تقود أرسنال لتجاوز بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي
اليوم 20:17
قمة المليار متابع تجمع صناع المحتوى على رسالة واحدة
علوم الدار
قمة المليار متابع تجمع صناع المحتوى على رسالة واحدة
اليوم 20:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©