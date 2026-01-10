الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد يحضران أفراح المطيوعي والمزروعي

حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد خلال حفل الاستقبال (الصور من المصدر)
11 يناير 2026 01:45

دبي (الاتحاد)

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، حفل الاستقبال الذي أقامه معيوف سلطان جابر المطيوعي، في دبي، بمناسبة زفاف نجله عمر، على كريمة سعيد عبيد خلفان المزروعي. 

كما حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل الاستقبال الذي أقامه معيوف سلطان جابر المطيوعي، بمناسبة زفاف نجله عمر، على كريمة سعيد عبيد خلفان المزروعي.

وهنأ سموهم، العريس وذويه، متمنين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

 

