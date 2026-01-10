لطيفة بنت محمد: الإمارات بيئة نموذجية لدعم المبدعين والمبتكرين

دبي (الاتحاد)



أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن النجاح الذي تشهده فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، هو أحد ثمار ترسيخ موقع دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بيئة نموذجية داعمة وجاذبة للمبدعين والمبتكرين وأصحاب المشاريع المبتكرة والأفكار الخلاقة على الصعيد العالمي، في كل المجالات، وفي مقدمتها قطاع صناعة المحتوى.

جاء ذلك خلال زيارة سموها لمقر انعقاد النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، تحت شعار «المحتوى الهادف»، حيث اطلعت سموها خلال الزيارة، على أجنحة عدد من كبريات المنصات العالمية، منها منصة «إنستغرام» و«ميتا»، ومنصة «تيك توك»، ومنصة «يوتيوب».

وأضافت سموها، خلال الزيارة التي رافقتها فيها معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وسعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات: «يمثل شعار النسخة الرابعة من القمة (المحتوى الهادف)، التركيز على صناعة الأثر الإيجابي للمجتمعات، وترسيخ الدور الحيوي البناء لصناع المحتوى في تعزيز القيم المجتمعية، والمساهمة الفاعلة في تحفيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بما يعود بالفائدة على الأفراد، والشعوب والدول، والبشرية قاطبة».

وأشارت سموها إلى أن الحضور الاستثنائي المتوقع أن يتجاوز 30 ألف شخص، ومشاركة أكثر من 15 ألفاً من مبدعي صناعة المحتوى، وأهم المؤثرين العرب والعالميين، وأكثر من 500 متحدث يتابعهم ما يزيد على 3.5 مليار متابع، لا يعكس الزخم الكبير الذي بات يشهده الحدث العالمي فقط، بل يعكس كذلك الأثر الواسع، للقمة في هذا القطاع الواعد، الذي يحقق نمواً سنوياً مطرداً في نسبة مساهمته في إجمالي الاستثمارات العالمية في قطاع اقتصاد المعرفة.