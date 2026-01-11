مشاركة واسعة في الفئات الرئيسية لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي

أعلنت اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، تسجيل 476 مشاركة في الفئات الرئيسية للدورة الرابعة للجائزة، وذلك عقب إغلاق باب التسجيل منتصف شهر ديسمبر الماضي.

وتجسد هذه المشاركة الواسعة تنامي الإقبال والاهتمام من قبل المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمزارع التجارية، بما يعكس المكانة المتقدمة التي رسختها الجائزة كإحدى أبرز المبادرات الوطنية الداعمة للقطاع الزراعي والأمن الغذائي في دولة الإمارات، وزيادة الوعي بأهمية التميز والابتكار في الممارسات الزراعية؛ إذ أصبحت الجائزة منصة تشجع على رفع كفاءة الإنتاج النباتي والحيواني وتبني أفضل المعايير العالمية في هذا المجال، كما تلعب دوراً محورياً في تعزيز روح المنافسة الإيجابية بين العاملين في القطاع الزراعي.

وبدأت اللجنة العليا للجائزة حالياً مرحلة التقييم المكتبي، والتي تتضمن مراجعة ملفات المشاركين والتأكد من استيفائها المعايير والشروط المعتمدة، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة التقييم الميداني، التي ستنطلق منتصف شهر يناير الجاري، وتشمل زيارات ميدانية للمرشحين في الفئات المختلفة للتحقق من الممارسات المطبقة على أرض الواقع.

وتتوزع المشاركات المسجلة على الفئات الرئيسية الأربع للجائزة، التي تشمل جائزة أفضل مزرعة وأفضل عزبة متميزة، وجائزة التقنيات الزراعية، وجائزة المزارع التجارية، وجائزة المزارعة والمربية المتميزة، بما يعكس شمولية الجائزة وحرصها على دعم الابتكار والاستدامة وتعزيز كفاءة الإنتاج النباتي والحيواني.

وأكدت موزة سهيل المهيري، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، رئيس اللجنة العليا للجائزة، أن عدد المشاركات في هذه الدورة يعكس وعياً متزايداً بأهمية التميز الزراعي، ورغبة حقيقية لدى العاملين في القطاع في تطوير ممارساتهم ورفع مستوى الأداء وفق معايير مستدامة وعالمية.

وقالت إن الجائزة لم تعد مجرد منصة تنافسية، بل أصبحت مساراً متكاملاً للتطوير والتميز وأداة وطنية لإحداث تحول نوعي في القطاع الزراعي؛ إذ تسهم في توجيه المزارعين والمربين نحو تبني حلول مبتكرة، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج المحلي وقدرته على دعم منظومة الأمن الغذائي.

وأوضحت أن مرحلتي التقييم المكتبي والميداني تمثلان ركناً أساسياً في ضمان نزاهة الجائزة ومصداقيتها، مؤكدة حرص اللجنة العليا على تطبيق أعلى معايير الشفافية والدقة في عمليات التقييم، بما يضمن اختيار النماذج الأكثر تميزا وتأثيرا في تطوير القطاع الزراعي.

وأكدت أن الجائزة تعد منصة للتميز والريادة وليس مجرد سباق للفوز؛ إذ تمنح جميع المشاركين قيمة معرفية ومهنية فريدة وتعزز قدرتهم على التطور والمنافسة، لافتة إلى أن الاستثمار في التميز الزراعي هو استثمار مباشر في أمن غذائي مستدام.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي شهدت خلال دوراتها الثلاث السابقة مشاركة واسعة؛ حيث بلغ عدد المشاركين في فئاتها الرئيسية 1127 من مختلف إمارات الدولة، في حين بلغ عدد الفائزين 162 وتجاوزت القيمة الإجمالية للجوائز المالية المقدّمة في تلك الدورات 26.7 مليون درهم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز في الدورة الرابعة 10 ملايين درهم، موزعة على 4 فئات رئيسية و13 فئة فرعية، إلى جانب المهرجانات والمسابقات المصاحبة.