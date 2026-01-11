الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اختتام حملة "العين تستاهل" للحفاظ على المظهر العام

أرشيفية
11 يناير 2026 16:16

اختتمت بلدية مدينة العين، حملة المحافظة على المظهر العام "العين تستاهل"، والتي نفذت على مدار سبعة أشهر، بهدف ترسيخ السلوك الحضاري، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والارتقاء بجمالية المدينة، انسجاما مع رؤية مدينة العين كمدينة مستدامة ذات جودة حياة عالية.

 

وحققت الحملة نتائج نوعية عكست فاعلية النهج التشاركي الذي اعتمدته البلدية، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامجها ومبادراتها أكثر من مليون مستفيد، فيما تم تنفيذ أكثر من 10 آلاف زيارة ميدانية توعوية شملت مناطق مدينة العين المختلفة، بمشاركة 21 جهة من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.

 

ونفذت البلدية خلال الحملة 51 مبادرة توعوية ومجتمعية، استهدفت الأحياء السكنية، والمناطق الصناعية، والمزارع والعزب، والمحال التجارية، والمماشي والحدائق العامة، وحققت نسبة رضا عامة بلغت 98% عن الاساليب التوعوية، إلى جانب انخفاض مخالفات مشوهات المظهر العام بنسبة 36.2% مقارنة ببداية الحملة.

 

وقال سالم راشد الكتبي، المدير التنفيذي لقطاع عمليات البلديات الفرعية، إن الحملة مثلت نموذجاً متقدماً في العمل البلدي القائم على الشراكة المجتمعية، معرباً عن شكره وتقديره لأفراد المجتمع كافة، على تفاعلهم الإيجابي، وللشركاء الإستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص على دورهم المحوري وتعاونهم الفاعل في انجاح حملة "العين تستاهل"، مؤكدا أن الحملة لم تكن مجرد فعالية توعوية مرحلية، بل مبادرة إستراتيجية هدفت الى إحداث تغيير سلوكي مستدام لدى أفراد المجتمع، وتعزيز مفهوم أن المحافظة على المظهر العام مسؤولية مشتركة بين البلدية والسكان.

أخبار ذات صلة
هزاع بن زايد يزور منتزه "الصاروج بارك" ويطلع على مرافقه الجديدة
مليون مستفيد من حملة «العين تستاهل»

وأضاف أن النتائج المحققة تعكس وعياً مجتمعياً متنامياً؛ حيث سجلت الحملة نمواً في عدد المستفيدين بنسبة 157% مقارنة بعام 2024، وزيادة في عدد الزيارات الميدانية التوعوية بنسبة 461%، وهو ما يؤكد فاعلية العمل الميداني والتواصل المباشر مع فئات المجتمع في تحقيق الأثر المطلوب.

 

من جانبها أوضحت فاطمة الشامسي، رئيسة قسم التواصل المجتمعي في البلدية، أن تنوع المبادرات المنفذة في حملة "العين تستاهل"، لا سيما مبادرات الجاليات، والمبادرات المدرسية، وبرامج توعية المقاولين وأصحاب المحال، أسهم في توسيع نطاق التأثير والوصول إلى شرائح جديدة، وتحويل الرسائل التوعوية إلى ممارسات يومية انعكست بشكل مباشر على انخفاض المشوهات، وتحسين المشهد الحضري العام لأحياء مدينة العين.

 

وقالت إن الحملة عززت الصورة الذهنية الإيجابية لمدينة العين، ورسخت قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى أن ما تحقق من مؤشرات ونتائج يمثل أساساً قويا للبناء عليه في المرحلة المقبلة، من خلال تطوير مبادرات أكثر تخصصا واستدامة، ومواصلة إشراك المجتمع في الحفاظ على جمال المدينة ومكتسباتها.

 

المصدر: وام
العين
بلدية العين
مدينة العين
آخر الأخبار
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
الرياضة
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
اليوم 12:16
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
الرياضة
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
اليوم 12:15
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
الرياضة
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
اليوم 12:12
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
الرياضة
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
اليوم 12:09
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
الرياضة
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©