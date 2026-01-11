الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع حصة

11 يناير 2026 14:40

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع حصة، في الاتجاه من شارع الخيل إلى شارع الشيخ زايد، بطول 4.5 كيلومترات؛ حيث تمت توسعة الشارع، والجسور على تقاطعات شارع حصة مع كل من شارع الأصايل وشارع الخيل الأول، وشارع الشيخ زايد، بسعة أربعة مسارات.

ويسهم افتتاح هذه المرحلة في توفير انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع حصة وصولاً لشارع الشيخ زايد، فيما بلغت نسبة الإنجاز في كامل المشروع 90%، وستفتتح أعمال تطوير شارع حصة والجسور وتطوير التقاطعات ومسارات الدراجات، في الربع الثاني من العام الجاري.

 

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن مشروع تطوير شارع حصة، الذي تبلغ تكلفته حوالي 690 مليون درهم، يعد أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، ويخدم عدداً من المناطق السكنية والتطويرية، مثل منطقة الصفوح الثانية، ومنطقة البرشاء السكنية، وقرية جميرا الدائرية، وأن من المتوقع أن يصل عدد سكان المناطق التي يخدمها إلى أكثر من 640 ألف نسمة عام 2030، ويسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع حصة من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، بنسبة زيادة 100%.

 

ويمتد مشروع تطوير شارع حصة، من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى تقاطعه مع شارع الخيل بطول 4.5 كم، ويتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة على شارع حصة، مع كل من شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل الأول، وشارع الأصايل، وشارع الخيل، إضافة إلى زيادة عدد مسارات شارع حصة من مسارين إلى أربعة مسارات كل اتجاه، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 100%، لتصل إلى 8000 مركبة في الساعة، وتنفيذ مسار للدراجات الهوائية بطول 13.5 كيلومتراً.

