قمة المليار متابع تستضيف مشروع زولية لدعم الحرف اليدوية والتراث

أكد خالد التركي مدير المشاريع والمبادرات في مبادرات الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد، أن المشاركة في قمة المليار متابع جاءت لتسليط الضوء على التوجه الجديد لمشروع زولية ضمن مبادرات الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد والذي يركز على تمكين المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي عبر الحرف اليدوية التراثية داخل دولة الإمارات.

وقال التركي إن مبادرة زولية انطلقت منذ عام 2010 في تمكين النساء في أفغانستان حيث تعمل حاليا نحو 8000 امرأة في صناعة الزوالي اليدوية ويتم تسويق منتجاتهن في دولة الإمارات على أن تعود العوائد المالية كاملة إلى عائلاتهن، مؤكدا أن المبادرة تمثل نموذجا مستداما لدعم المرأة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر.

وأوضح أن التوجه الجديد اعتبارا من عام 2026 يركز على توسيع نطاق المشروع داخل دولة الإمارات انسجاما مع إعلان عام الأسرة حيث يستهدف المشروع حاليا كبار المواطنات من خلال إشراكهن في إنتاج زوالي يدوية مستوحاة من التراث المحلي مثل السدو والتلي والفوس بما يسهم في إطلاق علامة إماراتية تحمل الهوية الوطنية وتنطلق من الإمارات إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن عدد المستفيدات المسجلات في قاعدة البيانات بلغ نحو 5800 مستفيدة فيما انطلق التدريب العملي لـ 40 حرفية في مركز الوثبة التابع لمؤسسة التنمية النسوية إضافة إلى مركز آخر بالتعاون مع وزارة الثقافة في المسرح الوطني بأبوظبي مع توقعات بارتفاع العدد إلى أكثر من 20 ألف مستفيدة مع نهاية العام.وأكد أن اختيار قمة المليار متابع جاء لكونها منصة عالمية توفر حضورا إعلاميا مؤثرا.