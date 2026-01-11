الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
إعادة التيار الكهربائي بالكامل لجميع المناطق المتأثرة في إمارة الشارقة

11 يناير 2026 15:52

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إعادة التيار الكهربائي بالكامل لجميع المناطق المتأثرة بسرعة وكفاءة، وبجهود مكثفة من الفرق الفنية.

وكانت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أكدت أن الانقطاع المؤقت للتيار الكهربائي نجم عن انقطاع طارئ موضعي أدى إلى تفعيل أنظمة الحماية الآلية حفاظاً على استقرار الشبكة.
وأوضحت في وقت سابق أنه تم التعامل مع الحالة إلى جانب استعادة التيار الكهربائي إلى عدة مناطق لحين إرجاع الخدمة في المناطق المتاثرة تباعاً بعد التأكد من سلامة التشغيل.
وأكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة التزامها بأعلى معايير الاعتمادية واستمرارية الخدمة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
