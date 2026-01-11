الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حالة الطقس المتوقعة غدا

حالة الطقس المتوقعة غدا
11 يناير 2026 17:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية، ويصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:52، والمد الثاني عند الساعة 08:01، والجزرالأول عند الساعة 14:39، والجزر الثاني عند الساعة 00:34.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 19:05، والمد الثاني عند الساعة 03:33، والجزر الأول عند الساعة 11:28، والجزرالثاني عند الساعة 23:12

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة العظمى
أبوظبي 25  16   90   35
دبي 26  17   85  35
الشارقة 25  15   90  30
عجمان 25  17   90  40
أم القيوين 26  12   85  35
رأس الخيمة 25  12   85  35
الفجيرة 24  17   85  45
العين 26  13   85  30
ليوا 26  12   90  30
الرويس 24  13   90  35
السلع 24  13   85  35
دلـمـا 23  17   90  45
طنب الكبرى / الصغرى 23  18   80  55
أبو موسى 23   18   80  45

 

