علوم الدار

قمة المليار متابع تجمع صناع المحتوى على رسالة واحدة

قمة المليار متابع تجمع صناع المحتوى على رسالة واحدة

11 يناير 2026 20:07
11 يناير 2026 20:07

شهدت قمة المليار متابع نقاشات موسعة حول مستقبل صناعة المحتوى الرقمي، حيث أجمع مشاركون وخبراء على أن الفيديو القصير والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل طرق الوصول إلى الجمهور وبناء التأثير مع التأكيد على أهمية الحفاظ على البعد الإنساني والقيمة المعرفية للمحتوى.
وأكدت ميليسا لوري المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Oysterley Media أن محتوى الفيديو القصير بات المحرك الرئيسي لما يعرف اليوم بالبحث الاجتماعي والاكتشاف الرقمي، مشيرة إلى أن طريقة وصول الجمهور إلى المعلومات تشهد تحولا جذريا تقوده التجربة البصرية.

وقالت لوري لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش قمة المليار متابع، إن البحث عبر المنصات الاجتماعية يختلف كليا عن البحث التقليدي موضحة أن المستخدم بات يعتمد على الفيديو لفهم التجربة والخدمة من خلال مشاهد حقيقية وخلف الكواليس مؤكدة أن شركتها تعمل مع الشركات وصناع المحتوى لتحسين ظهور الفيديوهات ورفع نسب التفاعل وتحفيز الجمهور على اتخاذ القرار.

وحول الذكاء الاصطناعي أوضحت لوري أنه أداة مساندة للإبداع وليس بديلاً عنه داعية صناع المحتوى إلى التركيز على الإطار البصري الأول للفيديو باعتباره العامل الحاسم في جذب الانتباه.

وأكد صانع محتوى كرة القدم بشار عربي أن مشاركته في القمة شكلت محطة معرفية مهمة رغم امتلاكه أكثر من 20 مليون متابع مشيرا إلى أن القيمة الحقيقية تكمن في التعلم وبناء العلاقات المهنية مؤكدا أن الشهرة وسيلة وليست غاية.

