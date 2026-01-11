1.370.440 مسافراً عبر منافذ دبي خلال عطلة رأس السنة

دبي (الاتحاد)



تعاملت منافذ إمارة دبي الجوية والبرية والبحرية مع 1.370.440 مسافراً خلال عطلة رأس السنة الميلادية، الممتدة من 29 ديسمبر 2025 وحتى 3 يناير 2026، وذلك من خلال منظومة تشغيلية مرنة وخدمات رقمية متقدمة وفرتها الإدارة العامة لشؤن الهوية والأجانب في دبي، حافظت على انسيابية الحركة وسلاسة إجراءات الدخول والخروج عبر مختلف منافذ الإمارة. وتعد هذه الفترة من أكثر فترات العام كثافة من حيث حركة المسافرين، حيث تعاملت المنافذ الجوية في دبي مع 1.272.246 مسافراً.

كما سجلت المنافذ البحرية خلال الفترة ذاتها 21.135 مسافراً، ضمن إجراءات تشغيلية موحدة ركزت على سرعة الإنجاز واستمرارية الخدمة، فيما شهد منفذ حتا البري حركة نشطة تمثلت في 77.059 مسافراً.

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي: يعكس التعامل مع ذروة رأس السنة الميلادية، قدرة إقامة دبي على إدارة فترات الضغط التشغيلي بكفاءة واستباقية، مشيراً إلى أن التركيز ينصب على ضمان تجربة سفر سلسة وآمنة، وليس فقط على استيعاب الأعداد.

من جانبه، أوضح اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، أن التوسع في استخدام البوابات الذكية والممرات الذكية شكل عنصراً محورياً في إدارة تدفقات المسافرين خلال عطلة رأس السنة.

وأكد اللواء صلاح أحمد القمزي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ البرية والبحرية، أن الجاهزية التشغيلية والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، مكّنا فرق العمل من التعامل بسلاسة مع ارتفاع حركة السفر.