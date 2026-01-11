الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

1.370.440 مسافراً عبر منافذ دبي خلال عطلة رأس السنة

مطار دبي
12 يناير 2026 01:01

دبي (الاتحاد)

تعاملت منافذ إمارة دبي الجوية والبرية والبحرية مع  1.370.440 مسافراً خلال عطلة رأس السنة الميلادية، الممتدة من 29 ديسمبر 2025 وحتى 3 يناير 2026، وذلك من خلال منظومة تشغيلية مرنة وخدمات رقمية متقدمة وفرتها الإدارة العامة لشؤن الهوية والأجانب في دبي، حافظت على انسيابية الحركة وسلاسة إجراءات الدخول والخروج عبر مختلف منافذ الإمارة. وتعد هذه الفترة  من أكثر فترات العام كثافة من حيث حركة المسافرين، حيث تعاملت المنافذ الجوية في دبي مع 1.272.246 مسافراً.
كما سجلت المنافذ البحرية خلال الفترة ذاتها 21.135 مسافراً، ضمن إجراءات تشغيلية موحدة ركزت على سرعة الإنجاز واستمرارية الخدمة، فيما شهد منفذ حتا البري حركة نشطة تمثلت في 77.059 مسافراً.

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي: يعكس التعامل مع ذروة رأس السنة الميلادية، قدرة إقامة دبي على إدارة فترات الضغط التشغيلي بكفاءة واستباقية، مشيراً إلى أن التركيز ينصب على ضمان تجربة سفر سلسة وآمنة، وليس فقط على استيعاب الأعداد. 
من جانبه، أوضح اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، أن التوسع في استخدام البوابات الذكية والممرات الذكية شكل عنصراً محورياً في إدارة تدفقات المسافرين خلال عطلة رأس السنة.

أخبار ذات صلة
"الاتحاد للطيران" تنقل 22.4 مليون مسافر خلال 2025
أسلوب الحياة الفاخر في دبي مستوحى من فن "جاكوب" وشركاه: المطور العقاري "AMIS GPD Development"

وأكد اللواء صلاح أحمد القمزي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ البرية والبحرية، أن الجاهزية التشغيلية والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، مكّنا فرق العمل من التعامل بسلاسة مع ارتفاع حركة السفر.

عطلة رأس السنة
الإمارات
عطلة رأس السنة الميلادية
رأس السنة
دبي
رأس السنة الميلادية
منافذ دبي
إجازة رأس السنة
إجازة رأس السنة الميلادية
الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب
آخر الأخبار
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
الرياضة
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
اليوم 12:16
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
الرياضة
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
اليوم 12:15
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
الرياضة
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
اليوم 12:12
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
الرياضة
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
اليوم 12:09
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
الرياضة
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©