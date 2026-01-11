الإمارات تعزّز البيئة الحضرية الداعمة للأسرة

هالة الخياط (أبوظبي)



تواصل دولة الإمارات، تطوير نموذج حضري متقدّم، يستند إلى دعم جودة الحياة للأسرة والمجتمع، من خلال سياسات تخطيط عمراني مبتكرة، ومشاريع مرافق عامة ومساحات خضراء ومسارات نشطة للمشي وركوب الدراجات الهوائية، تمثّل اليوم أحد أبرز مرتكزات المدن المتقدمة والصديقة للأسرة.

ويأتي هذا الاهتمام المتزايد في سياق رؤية أوسع، تؤكّد أن الأسرة هي محور التنمية الاجتماعية وركيزة رأس المال البشري، وهو ما تتقاطع معه مبادرات الدولة في العام الجاري «عام الأسرة»، الذي سيشهد زخماً في المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تمكين الأسرة ورفع جودة الحياة وتعزيز أنماط العيش الصحي.



تخطيط حضري

وشهدت السنوات الأخيرة في الإمارات، تحولاً نوعياً في فلسفة التخطيط الحضري، انتقل من التركيز التقليدي على البنية التحتية العمرانية والخدمية وحدها إلى اعتماد نماذج متكاملة تضع الأسرة في قلب المشهد الحضري.

ويتجسّد ذلك في تصميم الأحياء السكنية الحديثة، مع مراعاة وجود حدائق وممرات للمشاة ومناطق مخصّصة للأطفال والشباب وكبار المواطنين، ومرافق مجتمعية تجمع بين البُعد الترفيهي والصحي والثقافي، إلى جانب تعزيز الاتصال بين المساحات المفتوحة والمباني السكنية لضمان سلامة الحركة وتنشيطها.

وفي هذا الإطار، لم يعُد مفهوم الحديقة اليوم مجرد مساحة للترفيه، بل عنصراً محورياً في الصحة النفسية والاجتماعية والبدنية، وأداة لزيادة معدّل الأنشطة الخارجية، فضلاً عن إسهامها في تحسين البيئة المناخية عبر امتصاص الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، وهو من العناصر التي انعكست على خطط الإمارات الرامية لتحقيق الاستدامة.

متنفس صحي للأسرة

وتعتبر الحدائق العامة والمساحات الخضراء، من أبرز المظاهر الحضارية، التي أعادت دولة الإمارات عبرها تشكيل العلاقة بين المجتمع والبيئة الطبيعية. وشهدت مختلف إمارات الدولة، إنشاء مئات الحدائق الحديثة وتطوير القديمة منها لتلبية احتياجات الأسرة عبر مرافق تقدم خيارات ترفيهية وصحية أكبر.

وتنطوي هذه الحدائق على مكوّنات تخدم فئات عمرية متعددة، بما يشمل مناطق ألعاب الأطفال بمواصفات أمان معتمدة عالمياً، وملاعب رياضية شبابية، ومسارات للجري والمشي، ومساحات جلوس عائلية، ومناطق مخصّصة لأصحاب الحيوانات الأليفة، إضافة إلى مقاهٍ وخدمات تتيح للأسرة قضاء ساعات ممتعة خارج بيئة المراكز التجارية والمرافق المغلقة. هذه العناصر ساهمت في تعزيز مفهوم «الترفيه الأسري في الهواء الطلق»، الذي يعود بفوائد مباشرة على صحة الأطفال ونشاطهم البدني وصحة البالغين وكبار المواطنين. كما توفّر بعض الحدائق في الإمارات برامج وأنشطة موسمية تفاعلية موجهة للأسرة، تشمل فعاليات رياضية وأنشطة ثقافية وورشاً تعليمية للأطفال، في إطار دعم دور المساحات الخضراء كمراكز اجتماعية تسهم في جمع أفراد المجتمع وتعزيز الروابط الأسرية.



المسطحات الخضراء

ولا تقف المساحات الخضراء عند حدود الحدائق العامة، بل تشمل المسطحات الخضراء المنتشرة في الأحياء والساحات والطرق، والتي تمثّل بُعداً جمالياً وبيئياً واقتصادياً. وتشير تجارب المدن الدولية إلى أن زيادة المساحات الخضراء ترتبط بتحسين الحالة النفسية العامة للسكان، وتقليل مستويات التوتر والاكتئاب، وتعزيز اللياقة البدنية، وتحسين الأداء الدراسي للأطفال نتيجة ارتباط اللعب في الهواء الطلق بتنمية القدرات المعرفية.

ونجحت الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة بتوظيف التكنولوجيا، واستخدام أنواع نباتية ملائمة للبيئة، وتطوير أنظمة ري مستدامة، لتوفير هذه المساحات ضمن بيئة حيوية قابلة للاستخدام معظم فترات العام. وتشكّل هذه الجهود جانباً من رؤية الدولة للمدن الذكية والمستدامة التي تدعم الصحة ورفاه الأسرة وتحقق التوازن بين الإنسان والطبيعة.

مسارات المشي والدرّاجات الهوائية

ويشكّل تطوير مسارات المشي وركوب الدراجات الهوائية، أحد أبرز ملامح التطوير الحضري الذي يخدم الأسرة في الإمارات، بوصفه بنية تحتية لا توفّر الترفيه فحسب، بل تشجع على ممارسة النشاط البدني بصورة يومية. وتوافقاً مع التوصيات العالمية، التي ترى أن النشاط البدني المنتظم جزء أساسي من نمط الحياة الصحي، حيث تبنّت الدولة مشاريع نوعية تتضمن مسارات درّاجات ممتدة تربط مناطق سكنية ومرافق عامة وحدائق ومسارات رملية وجبلية.

وأصبحت هذه المسارات اليوم، جزءاً من مشهد المدن الإماراتية، حيث تتضمن مسارات حضرية محمية ومظللة في بعض المناطق، ومسارات طبيعية في مناطق أخرى تتيح تجارب مختلفة للعائلات والشباب، فضلاً عن توفير خدمات مرافقة مثل مواقف الدرّاجات، ومحطات لشرب المياه، والاستراحات، وأحياناً مراكز لتأجير الدراجات، بما يسهّل دخول الأسر إلى عالم الدراجات الرياضية بطريقة آمنة.

ويؤكد المتخصصون أن هذه المسارات ليست مجرد مرافق ترفيهية، بل أداة صحية واقتصادية وبيئية، إذ تقلل الاعتماد على المركبات الخاصة، وتحد من الانبعاثات، وتعزز الصحة البدنية، وتمنح الأطفال والشباب خيارات بديلة عن الجلوس المطوّل أمام الأجهزة الإلكترونية، وبذلك تسهم في تحسين المؤشرات الصحية العامة مثل السمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.



صحة الأسرة

وجاءت هذه المشاريع بما يتوافق مع توجهات الدولة المرتبطة باستراتيجيات جودة الحياة الوطنية، والتي تؤكد على ضرورة توفير بيئات عمرانية واجتماعية داعمة للأسرة. وتتضمن هذه الاستراتيجيات معايير دقيقة تتعلق بصحة المجتمع وتغذيته ونمط معيشته والوقت المخصّص للأنشطة الخارجية والرياضة، إضافة إلى البعد البيئي والثقافي.

كما تأتي هذه الجهود ضمن منظومة سياسات داعمة، مثل الأجندة الوطنية لنمو الأسرة، والتوجهات الحكومية الخاصة بنمط الحياة الصحي، والمبادرات المرتبطة بالصحة الوقائية وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المزمنة.

وعلى المستوى الدولي، تأتي هذه الجهود متماشية مع توجهات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى أن التخطيط الحضري الصحي، يساهم في خفض معدلات الأمراض المزمنة بنسبة ملحوظة، ويعزز الصحة النفسية والاجتماعية.



عام الأسرة

وبالتزامن مع الإعلان عن «عام الأسرة» في الإمارات، برزت أهمية تسليط الضوء على البيئة العمرانية والاجتماعية التي تحتضن الأسرة وترفدها بعوامل الاستقرار والرفاه. وبالنظر إلى أن الأسرة ليست وحدة اجتماعية فحسب، بل منظومة عاطفية وصحية وتعليمية واقتصادية، فإن توفير مرافق داعمة لها يعزز من تماسكها وجودة حياتها، ويؤسّس لأجيال قادرة على أداء أدوارها التنموية.

كما يشكّل «عام الأسرة» محطة لإبراز ما تم إنجازه على صعيد البنية التحتية الاجتماعية والرياضية والترفيهية، وتطوير معايير جديدة للمدن الصديقة للأسرة، بما يشمل توفير ممرات آمنة للمشاة، ومرافق مهيأة لذوي الاحتياجات، ومساحات عامة تتيح التفاعل بين أفراد المجتمع وتساعد على بناء جسور التواصل الإنساني بين السكان. ومن خلال الحدائق والمساحات الخضراء والمرافق العامة ومسارات المشي والدراجات الهوائية، صنعت الإمارات نموذجاً حضرياً ينسجم مع قيم المجتمع ويعزز صحته ويستجيب لتطلعات أجياله الصاعدة.

وإذا كان العالم اليوم يتجه إلى تطوير مدن أكثر إنسانية وصديقة للأسرة، فإن الإمارات تقدّم مثالاً عملياً على أن جودة الحياة ليست رفاهية، بل جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة لبناء مجتمع متماسك يتمتع بنمط حياة صحي، يعزز الإنتاجية والاستدامة ويضع الإنسان والأسرة في قلب التنمية.