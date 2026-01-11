الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

إنجاز مشاريع شبكات الكهرباء في المنطقة الوسطى بالشارقة

تنفيذ المشروعات وفق أفضل المواصفات (من المصدر)
12 يناير 2026 01:01

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مجموعة من المشاريع الحيوية في المنطقة الوسطى خلال 2025، شملت تمديدات للضغط العالي والمنخفض، واستبدال الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكابلات أرضية تساهم في استقرار الشبكات وتوفير أفضل الخدمات في مختلف المناطق، وتوصيل الخدمات لعدد 99 مشروعاً في مختلف القطاعات، وتمديد كابلات بطول 56.457 ألف متر بمدن المنطقة الوسطى البطائح، المدام، مليحة، الذيد وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 13.704 ملايين درهم إماراتي.
وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي، مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ المشروعات التطويرية بالمنطقة الوسطى، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتنفيذ المشروعات وفق أفضل المواصفات.
وأكد المهندس الطنيجي أن أعمال التطوير التي تشهدها مشروعات الطاقة في المنطقة الوسطى، تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمتابعة مستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بضرورة توفير الخدمات بمستويات ومواصفات عالية للمناطق كافة في إمارة الشارقة.
وأكد أن المشروعات التي نفذتها «الهيئة» في مجال تعديل الشبكات في المنطقة الوسطى، تساهم في استدامة الخدمات وفق أفضل المعايير في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسكنية والحكومية.

