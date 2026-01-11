الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«صوتك مسموع» في منطقة نايف

جانب من فعاليات المبادرة (من المصدر)
12 يناير 2026 01:01

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الاتحاد للطيران" تنقل 22.4 مليون مسافر خلال 2025
أسلوب الحياة الفاخر في دبي مستوحى من فن "جاكوب" وشركاه: المطور العقاري "AMIS GPD Development"

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بمركز شرطة نايف، ومجلس الروح الإيجابية، مُبادرة «صوتك مسموع»، في منطقة نايف، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والهادفة إلى تنظيم لقاءات مع أفراد مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين وشركاء، لتعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركة الجمهور في إبداء الملاحظات والمقترحات حول الخدمات التي تقدمها شرطة دبي.
وشهد انطلاق المُبادرة، المقدم صقر المهيري، من مركز شرطة نايف، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط والأفراد، بحضور أكثر من 5000 من أفراد المجتمع.
وقال المقدم صقر المهيري: يأتي تنظيم مُبادرة «صوتك مسموع»، في إطار حرص شرطة دبي على ترسيخ نهج التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وتعزيز الشراكة الحقيقية معهم، باعتبارهم شركاء أساسيين في دعم منظومة الأمن والاستقرار. وإنّ كافة القطاعات في شرطة دبي تعمل ضمن منظومة عمل متكاملة، بهدف دعم المبادرات المجتمعية التي تتيح الاستماع إلى آراء الجمهور وملاحظاتهم ومقترحاتهم، وتحويلها إلى فرص تطوير تُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الشرطية.
بدورها، أكدت فاطمة بوحجير، أن المجلس يحرص على بناء جسور الثقة والتواصل مع مختلف الثقافات والجنسيات، بما يعزّز التلاحم المجتمعي، ويدعم بيئة آمنة ومستقرة، تسهم في رفع جودة الحياة، وتكرّس مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن المجتمعي والشراكة الفاعلة مع الجمهور.

الإمارات
دبي
شرطة دبي
شرطة نايف
مركز شرطة نايف
شرطة نايف في دبي
آخر الأخبار
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
الرياضة
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
اليوم 12:16
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
الرياضة
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
اليوم 12:15
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
الرياضة
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
اليوم 12:12
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
الرياضة
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
اليوم 12:09
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
الرياضة
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©