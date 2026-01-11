دبي (الاتحاد)

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بمركز شرطة نايف، ومجلس الروح الإيجابية، مُبادرة «صوتك مسموع»، في منطقة نايف، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والهادفة إلى تنظيم لقاءات مع أفراد مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين وشركاء، لتعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركة الجمهور في إبداء الملاحظات والمقترحات حول الخدمات التي تقدمها شرطة دبي.

وشهد انطلاق المُبادرة، المقدم صقر المهيري، من مركز شرطة نايف، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط والأفراد، بحضور أكثر من 5000 من أفراد المجتمع.

وقال المقدم صقر المهيري: يأتي تنظيم مُبادرة «صوتك مسموع»، في إطار حرص شرطة دبي على ترسيخ نهج التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وتعزيز الشراكة الحقيقية معهم، باعتبارهم شركاء أساسيين في دعم منظومة الأمن والاستقرار. وإنّ كافة القطاعات في شرطة دبي تعمل ضمن منظومة عمل متكاملة، بهدف دعم المبادرات المجتمعية التي تتيح الاستماع إلى آراء الجمهور وملاحظاتهم ومقترحاتهم، وتحويلها إلى فرص تطوير تُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الشرطية.

بدورها، أكدت فاطمة بوحجير، أن المجلس يحرص على بناء جسور الثقة والتواصل مع مختلف الثقافات والجنسيات، بما يعزّز التلاحم المجتمعي، ويدعم بيئة آمنة ومستقرة، تسهم في رفع جودة الحياة، وتكرّس مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن المجتمعي والشراكة الفاعلة مع الجمهور.