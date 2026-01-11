الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الغرير» تدعم 45 ألف شاب إماراتي لوظائف المستقبل

مطابقة ذكية بين أصحاب العمل وأصحاب المواهب وفقاً للمهارات المطلوبة (من المصدر)
12 يناير 2026 01:02

دينا جوني (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
"الاتحاد للطيران" تنقل 22.4 مليون مسافر خلال 2025
الإمارات تعزّز البيئة الحضرية الداعمة للأسرة

أصدرت مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم تقرير «استطلاع نبض المهارات في الإمارات لعام 2025»، في أول تحليل وطني من نوعه يرصد اتجاهات سوق العمل في دولة الإمارات، وتحوّل مشهد المواهب في ظل اقتصاد آخذ في التشكل حول الذكاء الاصطناعي، ويضع الاستدامة في صميم أولوياته. ويكشف التقرير عن تغيرات جوهرية في الطلب على المهارات.
ويُظهر التقرير أن نحو ست مهارات من أصل عشر مطلوبة اليوم في الإمارات، هي مهارات بشرية أساسية، مثل التواصل، والقيادة، والعمل الجماعي، وحل المشكلات، والقدرة التنظيمية، وإعداد التقارير، والتوثيق. ورغم التوسع المتسارع في تبنّي الذكاء الاصطناعي عالمياً، تؤكد البيانات أن هذه القدرات «الإنسانية» تبقى حجر الزاوية في تنافسية سوق العمل الإماراتي.
وأكدت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالله الغرير لـ«الاتحاد»، أن البيانات تُثبت أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لضمان جاهزية الاقتصادات للمستقبل، بل يبقى الإنسان محور التفوق الحقيقي. وأشارت إلى أن القدرة على التكيف وامتلاك غاية واضحة يمثّلان ميزة مستدامة لدولة الإمارات، بفضل استثمار قيادتها المتواصل في بناء الإنسان. 
ويمتد أثر التقرير إلى التطبيق العملي من خلال منصة «مسار الغرير»، وهي منصة وطنية للبيانات الوظيفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تستهدف دعم 45 ألف شاب وشابة إماراتيين في انتقالهم من التعليم إلى التوظيف. وتقوم المنصة على مطابقة ذكية بين أصحاب العمل وأصحاب المواهب وفقاً للمهارات المطلوبة، وتحليل لحظي للوظائف يوجه الشباب نحو فرص تنمية مهارات مخصّصة، ودمج بيانات التعليم والتدريب والتوظيف بهدف مواءمة المهارات مع الأولويات الاقتصادية للدولة.

وظائف المستقبل
الإمارات
مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم
الذكاء الاصطناعي
سوق العمل في الإمارات
سوق العمل
الشباب الإماراتي
شباب الإمارات
آخر الأخبار
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
الرياضة
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
اليوم 12:16
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
الرياضة
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
اليوم 12:15
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
الرياضة
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
اليوم 12:12
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
الرياضة
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
اليوم 12:09
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
الرياضة
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©