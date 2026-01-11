مليون درهم دعم لوقف «ساند»

دبي (الاتحاد)

تلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، مساهمة مالية بقيمة مليون درهم من فاعلي الخير الأخوين محمود وأحمد الدلال، دعماً لوقف «ساند»، الذي أطلقته المؤسسة، بهدف دعم الاحتياجات التموينية للأُسر، بما يعزّز استدامة الوقف ودوره في دعم الفئات المستحقة وتحقيق الأثر المجتمعي المستدام.

وأكدت المؤسسة أن مساهمة عائلة الدلال تعكس دور أصحاب الأيادي البيضاء في دعم المبادرات الوقفية والتنموية، والإسهام في تعزيز منظومة الوقف المستدام، بما يواكب توجهات إمارة دبي في ترسيخ العمل الوقفي كشريك فاعل في التنمية الاجتماعية.