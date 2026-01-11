الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ركن الحرف التراثية.. ذاكرة الأجداد في مهرجان الظفرة

عروض حية تبرز أصالة الموروث الإماراتي (من المصدر)
12 يناير 2026 01:01

أبوظبي (الاتحاد) 

يشكل ركن الحِرف التراثية في مهرجان الظفرة، إحدى المحطات البارزة التي تستقطب الزوار من مختلف الفئات، لما يقدمه من عروض حية تبرز أصالة الموروث الإماراتي وتعيد إحياء الحِرف التقليدية التي مارسها الآباء والأجداد.
ويضم الركن مجموعة متنوعة من الحِرف التراثية، من بينها السدو، والتلي، والخوص، وصناعة الأدوات التقليدية، وكيفية صناعة الكحل والبخور وغيرها من المستلزمات اليدوية التي تتواجد في المنزل قديماً، حيث تقدمها الحرفيات بأسلوب عملي مباشر يوضح مراحل العمل ودلالاتها المرتبطة بالحياة اليومية في الماضي، وسط تفاعل ملحوظ من الجمهور.
ويهدف ركن الحِرف التراثية إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الشعبي ونقله إلى الأجيال الجديدة، إضافة إلى دعم الحِرفيين وتمكينهم من عرض منتجاتهم، بما يسهم في استدامة هذه الحِرف وحمايتها من الاندثار. 
ويأتي تخصيص ركن للحِرف التراثية ضمن استراتيجية مهرجان الظفرة الرامية إلى صون الهوية الوطنية، وربط المجتمع بموروثه الثقافي، إلى جانب إبراز التراث الإماراتي بأسلوب معاصر يجمع بين الأصالة والتفاعل المجتمعي.

