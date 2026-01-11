منافسات قوية في أشواط الإيذاع بالمحطة الختامية لمهرجان الظفرة الـ19

الظفرة (الاتحاد)

شهدت مزاينة الإبل في المحطة الختامية لمهرجان الظفرة بدورته الـ19، منافسات قوية في الأشواط المخصصة لسن الإيذاع من الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، التي جرت أمس في 7 أشواط، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الذي يستمر حتى 22 يناير الجاري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث. وتوج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المنافسات، وسط حضور واسع لملاك الإبل من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وجمهور مزاينات الإبل، وزوار المهرجان.



فوز «حدث»

أسفرت نتائج شوط إيذاع أصحاب السمو الشيوخ - محليات، عن فوز «حدث» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، فيما ذهب المركز الثاني إلى «شرح» لمالكها الشيخ محمد بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الثالث «غازه» لمالكها الشيخ جاسم فيصل عبدالرحمن جاسم آل ثاني، ونالت المركز الرابع «صوغة» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، وحلت خامساً «نجد» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي.

وفي شوط إيذاع أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل عام - الوضح، فازت بالمركز الأول «قوس» لمالكها محسن سيف محسن حفيظ المزروعي، أما في شوط إيذاع المهجنات الأصايل، فكان المركز الأول من نصيب «الظبي» لمالكها حمد سالم سعيد المقبالي. وحصدت ناموس شوط إيذاع بينونة المفتوح «رمز» - محليات «منصوره» لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري، فيما ذهب المركز الأول في شوط إيذاع بينونة المفتوح «رمز» - مجاهيم إلى «ما عليها» لمالكها خالد بخيت طناف المنهالي، وفي شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل - محليات نالت المركز الأول «الواعية» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وتصدرت المركز الأول في شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل - مجاهيم «صدا» لمالكها راشد محمد راشد الطراق الهاجري.



سن الثنايا

دخلت إلى شبوك المبيت، صباح أمس، الإبل المشاركة في أشواط سن الثنايا ضمن أشواط الشرايا لأبناء القبائل وبينونة المفتوح «رمز» لفئتي المحليات والمجاهيم، وشوط أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل عام - الوضح، وشوط المهجنات الأصايل، وسيتم إعلان نتائجها اليوم «الاثنين» في تمام الساعة الرابعة عصراً في منصة مزاينة الإبل بمدينة زايد ومن خلال منصات «تراثنا» التابعة لهيئة أبوظبي للتراث، وعبر قناة بينونة وإذاعة مهرجان الظفرة 90.1 اف ام في محيط موقع المزاينة.



145 جائزة

وشهدت أشواط سن الإيذاع التي جرت على مدار يومين متتاليين في 15 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، مشاركة 334 مطية، وخُصصت للفائزين في الأشواط 145 جائزة.