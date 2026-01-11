الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة راشد بن محمد للقرآن

عبدالله أبو بكر
12 يناير 2026 01:01

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وفي إطار مبادرة «غراس الخير»، عن انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم في موسمها الثاني، وذلك خلال الفترة من 12 يناير وحتى 22 يناير 2026، في محطة مفصلية تُتوّج مراحل التصفية السابقة، وتعكس المكانة المتنامية للمسابقة على مستوى مدارس إمارة دبي.
وشهدت التصفيات النهائية، تسجيل نحو 2600 طالب وطالبة من 45 مدرسة خاصة وحكومية في إمارة دبي تمثل مختلف الجنسيات، حيث تُقام المنافسات في عدد من المراكز التابعة للدائرة، بمشاركة أكثر من 30 لجنة تحكيم متخصصة في مجالي القرآن الكريم والمتون العلمية، بما يضمن أعلى معايير الدقة والحياد والاحترافية في التقييم.
وتستهدف المسابقة طلبة مدارس الإمارة من مختلف المراحل الدراسية، من المواطنين والمقيمين، في إطار رؤية إسلامية دبي الهادفة إلى تحويل المسابقات القرآنية إلى منصات تعليمية جامعة، تعزّز التعايش والتنوع الثقافي، وتُرسخ القيم القرآنية المشتركة في البيئة المدرسية.
وتوزّعت التصفيات النهائية للمسابقة على عدد من المراكز، من بينها مركز المزهر الثقافي الإسلامي، مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه – الورقاء، مسجد الشيخة صنعاء آل مكتوم في حتا، إلى جانب عدد من مدارس الإمارة، بما يسهّل مشاركة الطلبة ويوسّع نطاق الأثر التعليمي للمسابقة.
وقال عبدالله أبوبكر باصلعة، رئيس فريق مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم: انطلاق التصفيات النهائية بهذا الزخم اللافت، يعكس الثقة المجتمعية المتزايدة في البرامج القرآنية التي تقدمها إسلامية دبي، ويؤكد الدور المحوري للمسابقة في اكتشاف ورعاية الطلاب، وتعزيز البيئة الإيمانية في المدارس، مشيراً إلى أن تنوع الجنسيات المشاركة يُجسّد رسالة دبي في احتضان المبادرات التعليمية والدينية الجامعة.

