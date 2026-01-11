الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جون ليي: كيف تجني مليون دولار من وسائل التواصل الاجتماعي؟

جون ليي: كيف تجني مليون دولار من وسائل التواصل الاجتماعي؟
11 يناير 2026 22:37

أكد جون ليي، رائد أعمال ومستثمر دولي يتابعه أكثر من 6 ملايين شخص، أن تحقيق الأرباح من وسائل التواصل الاجتماعي لا يتطلب امتلاك ملايين المتابعين، بل يعتمد أساساً على الوصول إلى أشخاص مستعدين للشراء، موضحاً أن النجاح المالي في صناعة المحتوى يرتبط ببناء قاعدة عملاء حقيقية لا بمجرد ملاحقة الأرقام.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «كيف تجني مليون دولار من وسائل التواصل الاجتماعي من دون أن تكون مشهوراً؟» ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على مدار 3 أيام وتختتم أعمالها اليوم تحت شعار «المحتوى الهادف».

 وطرح جون ليي معادلة لصناع المحتوى الراغبين في تحقيق مليون دولار من وسائل التواصل الاجتماعي، حددها في ست خطوات رئيسة، وهي التوقف عن ملاحقة عدد المتابعين والبدء ببناء قاعدة من العملاء المشترين، وتحقيق الدخل مبكراً قبل السعي إلى الانتشار الواسع أو «الترند»، والتعامل مع المحتوى كمنظومة بيع متكاملة لا كوسيلة ترفيه فقط، إضافة إلى بناء المصداقية، وتنمية الأعمال عبر الأنظمة والرافعة الذكية، واعتماد ما وصفه بـ «حسابات المليون دولار» كمعادلة بسيطة، لكنها حاسمة في النتائج.

 وقال: لكي تربح، تحتاج إلى صفقات، ولتحصل على صفقات تحتاج إلى عملاء محتملين، وللوصول إليهم تحتاج إلى الوعي والانتشار… الأكثر شهرة يهزم الأفضل. ليس عليك امتلاك أفضل منتج في العالم، بل أن تكون صاحب العمل الأكثر شهرة.

ووجّه جون ليي نصيحة لصناع المحتوى، شدد فيها على أهمية الاستمرارية في النشر، ليس فقط بهدف الانتشار، بل لاكتشاف المحتوى القادر على تحقيق المبيعات، قائلاً: «انشر المحتوى، راقب ما الذي يحقق دخلاً، ثم كرّره، واربط كل ذلك بمسار تسويقي يبدأ واسعاً ثم يتخصص وصولاً إلى تحقيق الأرباح».

أخبار ذات صلة
"الاتحاد للطيران" تنقل 22.4 مليون مسافر خلال 2025
أسلوب الحياة الفاخر في دبي مستوحى من فن "جاكوب" وشركاه: المطور العقاري "AMIS GPD Development"

كما دعا إلى تطبيق قاعدة (1-1-6)، التي تقوم على التركيز على منصة واحدة، وموضوع واحد، والنشر اليومي لمدة ستة أشهر، محدداً أربعة مسارات رئيسة لتحقيق الربح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تشمل المنتجات، والخدمات، وصفقات العلامات التجارية، والشراكات، لافتاً إلى أن جذب الفرص يُعد من أقوى وسائل تحقيق الدخل، وليس بيع المنتجات فقط.

 وأكد جون ليي أهمية الثواني الأولى في أي محتوى مرئي، موضحاً أن الثلاث ثوانٍ الأولى هي العامل الحاسم في تحديد نجاح المحتوى وانتشاره، مشيراً إلى أن طرح سؤال في بداية الفيديو، وإضافة نصوص مختصرة، وتحريك الكاميرا، كلها أدوات تساعد في «هندسة الانتشار» وجذب انتباه الجمهور.

وعن الفرق بين المليونير والملياردير، قال إن المليونير يبذل 100% من جهده، أما الملياردير فيبني نظاماً يستفيد من 1% من جهود آلاف الأشخاص.

المصدر: وام
قمة المليار متابع
دبي
الإمارات
وسائل التواصل الاجتماعي
صناعة المحتوى
صناع المحتوى
آخر الأخبار
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
الرياضة
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
اليوم 12:16
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
الرياضة
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
اليوم 12:15
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
الرياضة
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
اليوم 12:12
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
الرياضة
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
اليوم 12:09
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
الرياضة
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©