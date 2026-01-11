الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

65 ورشة تدريبية في «قمة المليار متابع»

65 ورشة تدريبية في «قمة المليار متابع»
12 يناير 2026 01:01

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
"الاتحاد للطيران" تنقل 22.4 مليون مسافر خلال 2025
أسلوب الحياة الفاخر في دبي مستوحى من فن "جاكوب" وشركاه: المطور العقاري "AMIS GPD Development"

شهدت قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، تنظيم 65 ورشة تدريبية خلال نسختها الرابعة، والتي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على مدار 3 أيام وتختتم اليوم.
وشارك في ورش العمل عدد من أهم المسؤولين والخبراء والمتخصصين من كبريات المنصات والشركات العالمية، وعدد من أبرز المؤثرين وصناع المحتوى المبدعين في الوطن العربي والعالم، ناقشوا خلالها أفكارهم ورؤاهم حول توجهات الإعلام الجديد، وأحدث اتجاهاته، واستعرضوا تجاربهم الملهمة وخبراتهم، وتناولوا سبل مضاعفة حجم سوق الاقتصاد الإبداعي، وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة في المنطقة والعالم.
واستهدفت ورش العمل، تطوير مهارات صناع المحتوى، وتزويدهم بمعارف ومهارات عملية في مختلف جوانب صناعة المحتوى، وتعزيز فرصهم في التوسع والانتشار، وتحقيق دخل مستدام يمكنهم من مواصلة مشوارهم في إنتاج محتوى هادف يفيد الأجيال الناشئة، ويترك أثراً إيجابياً في المجتمعات.

قمة المليار متابع
دبي
الإمارات
صناعة المحتوى
صناع المحتوى
آخر الأخبار
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
الرياضة
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
اليوم 12:16
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
الرياضة
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
اليوم 12:15
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
الرياضة
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
اليوم 12:12
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
الرياضة
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
اليوم 12:09
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
الرياضة
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©