65 ورشة تدريبية في «قمة المليار متابع»

دبي (وام)

شهدت قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، تنظيم 65 ورشة تدريبية خلال نسختها الرابعة، والتي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على مدار 3 أيام وتختتم اليوم.

وشارك في ورش العمل عدد من أهم المسؤولين والخبراء والمتخصصين من كبريات المنصات والشركات العالمية، وعدد من أبرز المؤثرين وصناع المحتوى المبدعين في الوطن العربي والعالم، ناقشوا خلالها أفكارهم ورؤاهم حول توجهات الإعلام الجديد، وأحدث اتجاهاته، واستعرضوا تجاربهم الملهمة وخبراتهم، وتناولوا سبل مضاعفة حجم سوق الاقتصاد الإبداعي، وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة في المنطقة والعالم.

واستهدفت ورش العمل، تطوير مهارات صناع المحتوى، وتزويدهم بمعارف ومهارات عملية في مختلف جوانب صناعة المحتوى، وتعزيز فرصهم في التوسع والانتشار، وتحقيق دخل مستدام يمكنهم من مواصلة مشوارهم في إنتاج محتوى هادف يفيد الأجيال الناشئة، ويترك أثراً إيجابياً في المجتمعات.