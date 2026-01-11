الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«من الملعب إلى الهدف».. انتقال اللاعبين من الملاعب إلى الأعمال

ريو فرديناند خلال الجلسة (وام)
12 يناير 2026 01:01

دبي (وام) 

استعرض نجم كرة القدم الإنجليزي المعتزل، رائد الأعمال، صانع المحتوى، ريو فرديناند، تجربته في الانتقال من أيقونة عالمية في الملاعب إلى شخصية مؤثرة في الإعلام وريادة الأعمال. 
وأكد فرديناند أنه انتقل للإقامة في إمارة دبي منذ ستة أشهر لما تتمتع به من أمن واستقرار، ما ينعكس إيجاباً على الاستقرار النفسي، ويحفز الإبداع والتفكير المنهجي، موضحاً أن هذا الاستقرار يشكل أساساً لأي إنسان يسعى لتحقيق إنجازات مهنية وإبداعية كبرى. 
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «من الملعب إلى الهدف» ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع. 
وأدار الجلسة صانع المحتوى البريطاني سايمون سكويب، الذي حصد العام الماضي جائزة قمة المليار متابع، والبالغة قيمتها مليون دولار، والتي تعد أكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف، حيث أشار إلى أن دبي تعد اليوم وجهة مفضلة للرواد في المجالات المختلفة، وداعماً رئيسياً للطموحات والأحلام. 
واستعرض ريو تجربته في العمل الإنساني، مشيراً إلى مؤسسته الخيرية التي أسسها منذ عشر سنوات، والتي توفر التعليم لنحو 20 ألف طالب وتتيح فرص عمل للشباب، مؤكداً أن إحداث أثر إيجابي في حياة البشر يعزز شعور الإنسان بالرضا والتوازن النفسي. 
وعن التسويق عبر المنصات الرقمية، أكد ريو فرديناند أن النجاح يعتمد على التواصل المستمر والفاعل مع الجمهور، مع الحرص على التصميم الجذاب، والدقة في التفاصيل، واختيار الرسائل الإعلانية المؤثرة. 
واستضافت الجلسة صاحب «بودكاست» يقدم محتوى متخصصاً في كرة القدم، حيث استعرض أمام الحضور مشروعه الطموح ورؤيته لتطويره، وأعلن سايمون سكويب، خلال الجلسة، تقديم دعم بقيمة 20 ألف جنيه إسترليني لمساندة الشاب في تطوير مشروعه.

