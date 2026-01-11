راشد بن حميد: الإمارات تمتلك إمكانات كبيرة لريادة اقتصاد صناعة المحتوى

دبي (وام)

شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أمس، جانباً من فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات واستضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 3 أيام تحت شعار «المحتوى الهادف».

رافق الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال الجولة، سعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وعالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير قمة المليار متابع.

واطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال الزيارة، على جانب من أبرز مستجدات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع التي يشارك فيها أكثر من 30 ألف مشارك من 116 دولة، من بينهم 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، وأكثر من 500 متحدث وخبير عالمي يتابعهم 3.5 مليار متابع، فيما تشمل أجندتها أكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً وورشة عمل.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن الإقبال الكبير الذي تشهده قمة المليار متابع على المشاركة في فعالياتها من صناع المحتوى والخبراء والمتخصصين والشركات العالمية، إضافة إلى أجندتها النوعية التي تواكب التطورات المتلاحقة في مجال اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، تؤكد أن دولة الإمارات تقوم بدور مؤثر في دعم نمو القطاعات المستقبلية، ومنها اقتصاد صناعة المحتوى. وأشار إلى أن نجاح القمة وتحولها إلى الحدث الأبرز على مدار العام في مجال صناعة المحتوى هو انعكاس للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات، ومكانتها الرائدة في قطاع اقتصاد صناعة المحتوى، ونهجها الثابت في رعاية واحتضان ودعم أصحاب المواهب والابتكارات، وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين، لا سيما في المشاريع المبتكرة والإبداعية ذات الصلة بصناعة المحتوى والإعلام الرقمي.

وشهدت النسخة الرابعة من قمة المليار متابع زخماً كبيراً، بحضور يتجاوز 30 ألف شخص، ومشاركة أكثر من 15 ألفاً من مبدعي صناعة المحتوى وأهم المؤثرين العرب والعالميين، وأكثر من 500 متحدث يتابعهم ما يزيد على 3.5 مليار متابع، بينما استضافت القمة 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً ضمن جلساتها وحواراتها، وقدمت أكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً تفاعلياً وورشة عمل.