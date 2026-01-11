معهد تريندز للتدريب ينظم ورشة بحثية لطلبة جامعة روما تور فيرغاتا الإيطالية

أبوظبي (الاتحاد)

نظم معهد تريندز الدولي للتدريب، ورشة تدريبية بحثية متخصصة حول التقنيات البحثية الحديثة، بمشاركة مجموعة من طلبة وباحثي جامعة روما تور فيرغاتا الإيطالية (University of Rome Tor Vergata)، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، وتبادل الخبرات البحثية.

وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بأدوات البحث العلمي المعاصر، وتسليط الضوء على أحدث المنهجيات المعتمدة في تحليل البيانات واستشراف المستقبل. وأوضح الدكتور جيانلوكا ماتاروتشي، أستاذ المصارف في جامعة روما تور فيرغاتا، أن الورشة وفرت للطلبة فرصة قيّمة للتفاعل مع أحد أبرز مراكز الفكر في المنطقة، والاطلاع على الاتجاهات الرئيسية التي تسهم في تشكيل ملامح المستقبل.

وأضاف: هذه الورشة بداية سلسلة من الأنشطة بين جامعة روما تور فيرغاتا ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، في إطار شراكة قائمة على تعاون قوي ومستدام.

من جهته، أكد الباحث صقر السويدي، رئيس معهد تريندز الدولي للتدريب، أن استضافة طلبة جامعة روما تور فيرغاتا، تعكس توجُّه المعهد نحو تعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية، وترسيخ دوره منصة معرفية تسهم في ربط الخبرات البحثية العالمية بالمنطقة. وأشار إلى أن تمكين الباحثين الشباب من أدوات البحث الحديثة يمثّل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات المستقبلية.