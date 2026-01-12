الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يطلق "موسم الولفة" في دبي

حمدان بن محمد
12 يناير 2026 13:35

أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي،"موسم الولفة" في دبي.

"موسم الولفة" مبادرة تقودها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، للاحتفاء بجماليات وتفاصيل المناسبات الثقافية الإماراتية.. وإحياء موروث حق الليلة، وبركة رمضان، ودفء العيد لتعميق التواصل الأسري والاجتماعي.
وقال سموه عبر منصة إكس: "أطلقنا اليوم "موسم الولفة" في دبي. مبادرة تقودها لطيفة بنت محمد، ونحتفي من خلالها بجماليات وتفاصيل مناسباتنا الثقافية والإماراتية.. ونحيي فيها موروث حق الليلة.. وبركة رمضان.. ودفء العيد".
وأضاف سموه: "هدفنا تعميق التواصل الأسري والاجتماعي بين الناس.. ونشر الدفء في أحياء دبي. بالولفة نجدّد إرثنا العريق.. ونعكس أصالة دبي.. وروحها المعطاءة.. ونسيجها الثقافي المتنوع.
 ويمتد الموسم عبر 30 موقعاً ويتضمن 50 مبادرة وفعالية تشترك في تقديمها جهات حكومية وخاصة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
