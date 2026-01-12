الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم رأس الخيمة يوجّه بتجهيز "سفينة صقر الإنسانية" لدعم الأشقاء في غزة ضمن "الفارس الشهم 3"

حاكم رأس الخيمة
12 يناير 2026 15:26

وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبمتابعة حثيثة من الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس أمناء مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، بتجهيز "سفينة صقر الإنسانية" المحمّلة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المخصّصة للأشقاء في قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، وبالتعاون مع مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية.

 

تأتي هذه التوجيهات في سياق النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات وحرص قيادتها على مدّ يد العون والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، والتخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، عبر دعم الجهود الإغاثية وتوفير الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تضرراً.

 

تعمل "مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية" بالتنسيق مع الجهات المعنية، على تجهيز السفينة بشحنة من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تشمل مواد غذائية ومستلزمات أساسية، تمهيداً لإيصالها إلى قطاع غزة، ضمن منظومة العمل الإنساني الإماراتي المتكامل.

 

تُجسّد هذه المبادرة الدور الإنساني الريادي لإمارة رأس الخيمة، وتكامل الجهود الوطنية ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، بما يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بدعم القضايا الإنسانية والوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة في مختلف الظروف.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
الفارس
حاكم رأس الخيمة
غزة
