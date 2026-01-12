منصور بن محمد يفتتح معرض «إنترسك 2026»

افتتح سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اليوم، فعاليات الدورة الـ27 لمعرض إنترسك 2026، العالمي الرائد في قطاع الأمن والسلامة والحماية من الحرائق والاستجابة للطوارئ، والتي تستمر حتى 14 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشهد المعرض في دورته الحالية مشاركة أكثر من 1200 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة، مستقطباً أكثر من 50 ألف زائر متخصّص من مختلف أنحاء العالم، ويضم برنامجه أجندة واسعة للفعاليات والمؤتمرات، يشارك فيها أكثر من 250 خبيراً ومتحدثاً، فيما تمتد مساحة المعرض إلى نحو 65 ألف متر مربع استجابة للإقبال المشاركات الدولية واسعة النطاق.

رافق سموه خلال زيارته للمعرض، سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني في دبي، وسعادة الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، وسعادة اللواء عوض حاضر المهيري نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة مشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وسعادة خليفة إبراهيم السليس المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا».

وأكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن معرض إنترسك يجسّد مكانة دبي كمحور دولي رائد في تطوير منظومات الأمن والسلامة، وما يوفره من منصة متخصّصة تجمع الجهات الحكومية والخاصة وصنّاع القرار والخبراء العالميين لاستعراض أحدث التقنيات والحلول المتقدمة في هذا القطاع الحيوي.





وقال سموّه: «يعد معرض «إنترسك» اليوم من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في مجالات الأمن والسلامة، ويعكس حجم المشاركة الدولية فيه الثقة المتنامية في قدرة دبي على استضافة الفعاليات الكبرى التي تسهم في رسم مستقبل القطاعات الحيوية، من خلال بيئة متقدمة تدعم الابتكار وتعزز تبادل الخبرات والمعرفة».

وأضاف سموّه أن التطور المتسارع في تقنيات الأمن والسلامة والاستجابة للطوارئ يتطلب تكاملاً مستمراً بين الابتكار والجاهزية المؤسسية والتطبيقات العملية، وهو ما تحرص دبي على ترسيخه عبر دعم المعارض المتخصّصة وتوفير منصات تجمع الخبرات العالمية، بما يسهم في تعزيز أمن المجتمعات ورفع كفاءة منظومات السلامة وفق أعلى المعايير الدولية.

وخلال جولته في أجنحة المعرض، اطّلع سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على ما تقدمه مجموعة من الجهات والشركات الوطنية والإقليمية والعالمية من حلول وتقنيات متقدمة في مجالات الأمن والسلامة والاستجابة للطوارئ، حيث زار سموّه جناح ترانسغارد وتعرّف إلى حلولها المتكاملة في مجالات الأمن والخدمات الذكية، ثم توقّف عند منصة شركة لاينف سيستمز، التي تستعرض أنظمة وتقنيات رقمية متخصّصة لدعم كفاءة المنظومات الأمنية.

وشملت الجولة أيضاً زيارة جناح مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، حيث اطّلع سموّه على جهود المؤسسة في تنظيم قطاع الأمن الخاص ورفع مستويات الحوكمة والامتثال، وجناح أكسيس كوميونيكيشن الذي يعرض أحدث حلول المراقبة الذكية وتقنيات الفيديو الشبكي.

وشملت زيارة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في الحدث الدولي الرائد في مجال الأمن والسلامة والحماية، زيارة جناح «موتورولا سوليوشنز»، واطّلع على حلول الاتصال المتقدمة الداعمة لقطاعات الأمن والطوارئ، وجناح شركة كينفينتي «روبرت بوش»، حيث استمع إلى شرح حول التقنيات الذكية وأنظمة الأمن المتكاملة، كما اطّلع على الحلول التي تقدمها شركة «يو إكس إي» في مجال الأنظمة الرقمية الداعمة لإدارة المخاطر، كما زار سموه جناح شركة ويفلو المتخصصة في الحلول الذكية لإدارة الأنظمة وتقنيات الاستشعار والتصوير المتقدمة.





وزار سموّه أيضا جناحي ليتشفيلد وبريستول واطّلع على ما يقدمانه من حلول وأنظمة داعمة لمنظومات الأمن والسلامة، ثم زار سموه جناح القيادة العامة للدفاع المدني في دبي حيث اطّلع على المبادرات والأنظمة المتطورة لتعزيز جاهزية الاستجابة للطوارئ، بما فيها طائرة الدرون المطوّرة «شاهين 2»، ومركبة الاطفاء «السنوركل»، ومركبة «رايزر» متعددة الاستخدامات المصممة للعمل في المناطق الجبلية والصحراوية، إضافة إلى الروبوت المستكشف 2، المزوّد بعجلات ومدفع مياه عالي الضغط بمدى يصل إلى 60 متراً، ونظام DCD GPT المنصة الذكية المطوّرة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تُمكّن الموظفين من الوصول السريع إلى المعلومات والوثائق والبيانات التشغيلية.

واختتم سموّه جولته في المعرض بزيارة جناح شركة نافكو، حيث تعرّف على أحدث حلول الحماية من الحرائق وأنظمة السلامة، التي تقدمها وفق أعلى المعايير العالمية.

ويُسلّط معرض إنترسك 2026 الضوء على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة والاستراتيجيات المتكاملة في خمسة قطاعات رئيسية: الأمن الوطني والعمل الشُرطي، والأمن السيبراني، والأمن التجاري والأمن المحيطي، والإطفاء والإنقاذ، والصحة والسلامة، حيث تُقدّم هذه القطاعات مجتمعةً نظرة شاملة عن كيفية استجابة الشركات والحكومات ومشغلي البنية التحتية الحيوية للمخاطر المادية والرقمية.

واستضاف المعرض خلال يومه الأول العديد من الجلسات التي تحدث فيها خبراء ومتخصصون ضمن قطاع الأمن والسلامة والحماية، وتستمر فعالياته غداً بجلسات إضافية ضمن فعاليات قمة قادة الأمن، ومؤتمر الإطفاء والإنقاذ الذي تنظمه الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، ومسرح ابتكارات غرف التحكم، ومنتدى الابتكار.

ويُختتم اليوم الثاني من المعرض بحفل توزيع جوائز إنترسك المرتقب، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين لعام 2026 خلال حفل توزيع الجوائز في فندق كونراد دبي.