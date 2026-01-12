الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً

12 يناير 2026 18:47

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:01 والمد الثاني عند الساعة 23:50 والجزرالأول عند الساعة 16:22 والجزر الثاني عند الساعة 00:57.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعه 20:28 والمد الثاني عند الساعة 05:02 والجزر الأول عند الساعة 12:19 والجزرالثاني عند الساعة 00:55.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 25  16   80  35
دبي 25  17   85  35
الشارقة 25  13   85  45
عجمان 24  14   80  40
أم القيوين 25  13   85  30
رأس الخيمة 25  12   85  45
الفجيرة 25  18   80  40
العين 25  14   85   30
ليوا 26  11   95  30
الرويس 23  13   80  35
السلع 24  14   85  30
دلما 22  18   90  45
طنب الكبرى / الصغرى 24   19   80  40
أبو موسى 24  19   75  40

 

 

 

 

 

 

المصدر: وام
