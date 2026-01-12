«برجيل القابضة» تحصل على اعتماد لأول برنامج إقامة تمريضية في العناية الحرجة للبالغين

أبوظبي (الاتحاد)



سجّلت برجيل القابضة إنجازاً نوعياً جديداً في مسيرتها الريادية في قطاع التعليم الصحي، بعد حصولها على اعتماد المعهد الوطني للتخصصات الصحية لأول برنامج إقامة تمريضية متخصصة في العناية الحرجة للبالغين، ليكون البرنامج الأول من نوعه المعتمد رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى المنطقة.

ويُعد هذا الاعتماد محطة مهمة في تطوير التعليم التمريضي التخصصي، حيث يُرسّخ مكانة برجيل القابضة كمؤسسة رائدة وطنياً وإقليمياً في إعداد وتأهيل الكوادر التمريضية وفق أعلى المعايير التنظيمية وأفضل الممارسات العالمية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الدكتور شمشير فاياليل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة: «يعكس هذا الاعتماد التزام برجيل القابضة بتطوير التعليم في مجال الرعاية الصحية وبناء قدرات وطنية مستدامة، ويُعدّ الاستثمار في التدريب المنظم والمعتمد، لا سيما في تمريض العناية الحرجة، أمراً بالغ الأهمية لتعزيز جودة الرعاية الصحية، ومرونتها، وسلامة المرضى في دولة الإمارات والمنطقة».

من جانبه، صرّح الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية: «يمثل اعتماد برنامج إقامة تمريض العناية الحرجة للبالغين تحت مظلة برجيل القابضة محطة مهمة في تطوير التعليم التمريضي المنظم في دولة الإمارات، كما يعكس هذا البرنامج التزام المعهد الوطني للتخصصات الصحية بتعزيز التدريب التخصصي، والارتقاء بمعايير الممارسة المهنية، ودعم بناء قوة عاملة صحية مستدامة وعالية الكفاءة تلبّي الأولويات الوطنية والمعايير العالمية».

ويهدف برنامج الإقامة إلى إعداد الممرضين لممارسة سريرية متقدمة في وحدات العناية المركزة للبالغين، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الوطنية وأفضل الممارسات الدولية، وسيحصل الخريجون على اعتماد المعهد الوطني للبحوث الصحية «البورد الإماراتي» في تخصص تمريض العناية المركزة للبالغين، مما يُمكّنهم من ممارسة المهنة وفقًا لأعلى معايير التميز السريري.

ويُمثّل البرنامج نقلة نوعية في نموذج ممارسة التمريض في دولة الإمارات، من خلال الانتقال من أدوار تقليدية قائمة على تنفيذ المهام إلى ممارسة مهنية منظمة قائمة على الكفاءة والتدريب التخصصي ضمن برامج إقامة معتمدة. ويسهم هذا التحول في تعزيز اتخاذ القرار السريري، وترسيخ المساءلة المهنية، وتعزيز التعاون بين التخصصات، بما ينعكس إيجاباً على نتائج المرضى وجودة الرعاية وسلامة بيئات العناية الحرجة.

بدورها، أكدت الدكتورة تهاني القادري، المدير التنفيذي لشؤون التعليم الأكاديمي في برجيل القابضة، أن هذا البرنامج يُشكّل نقطة تحول في مسيرة تطوير التعليم التمريضي في الدولة، قائلة: «يمثّل هذا البرنامج علامة فارقة في جهودنا لإعادة تشكيل التعليم التمريضي في دولة الإمارات. فمن خلال دمج برامج الإقامة المعتمدة وطنياً ضمن المسارات المهنية للتمريض، نعمل على رفع المعايير المهنية، وتعزيز الجودة والسلامة في العناية الحرجة، وبناء قوة تمريضية مرنة ومستدامة وجاهزة لمتطلبات مستقبل الرعاية الصحية».

ويُسهم الاستثمار في برامج التعليم الطبي المعتمدة في تعزيز استدامة القوى العاملة الصحية على المدى الطويل، من خلال توفير مسارات مهنية واضحة، ودعم استبقاء الكفاءات، وتطوير المهارات التخصصية والقيادية. كما يقلل البرنامج من الاعتماد على نماذج التدريب المؤقتة، ويُسهم في إعداد قوى عاملة وطنية مؤهلة تتماشى مع أجندة التحول الصحي في دولة الإمارات.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لريادة برجيل القابضة في مجال التعليم الطبي، والتي تجسّدت عبر سلسلة من الإنجازات الوطنية المعترف بها، فقد نجحت برجيل خلال السنوات الأخيرة في الحصول على عدة اعتمادات من المعهد الوطني للتخصصات الصحية لبرامج الإقامة والزمالة، بما في ذلك برامج الطب الباطني والجراحة العامة وجراحة العظام وأمراض الدم والأورام، كما أنشأت مسارات تدريبية منظمة قائمة على الكفاءة، ووسّعت نطاق التعليم المعتمد في القطاع الصحي الخاص.

ومن خلال هذا الاعتماد، تواصل برجيل القابضة وضع معايير جديدة في مجال التعليم الصحي، وتعزيز ريادتها في التميز السريري، والتدريب المعتمد، وتحسين الجودة، واستدامة القوى العاملة الوطنية.