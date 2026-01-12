«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: حزم جراحية متكاملة ضمن برنامج الأطباء الزائرين العام الجاري

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن الخطة المستقبلية لبرنامج الأطباء الزائرين، تتضمن تقديم حزم جراحية متكاملة، تشمل العمليات الجراحية الروبوتية، عمليات جراحة القلب، وعمليات جراحة الأعصاب، لجذب مزيد من المرضى، وإطلاق مشاريع تجريبية جديدة، مثل التشخيص المبكر للجلطة الدماغية والأمراض التنفسية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وكشفت المؤسسة، عن عزم البرنامج توسيع نطاق مراكز الامتياز قريباً، حيث إنها ستركز على تخصصات طبية متقدمة، مثل جراحة العمود الفقري، زراعة الأعضاء، أمراض الدم، والأمراض الجينية، لافتة إلى إرسال الأطباء المحليين إلى مستشفيات عالمية للتدريب المكثف، واستضافة خبراء دوليين بشكل دوري.

ولفتت، إلى الاتجاه نحو عمل شراكات بحثية متعلقة بأمراض نادرة أو مستجدة، بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وصحية عالمية، والتعاون مع المؤسسات العالمية لإقامة المؤتمرات وتبادل الخبرات في التخصصات الطبية، فضلاً عن إقامة حملات للتوعية بالأمراض المزمنة، مثل السكري، أمراض القلب، والأمراض النفسية، بالتعاون مع الأطباء الزائرين.

وأظهرت بيانات المؤسسة، أن عدد المستفيدين من برنامج الأطباء الزائرين بلغ خلال عام 2025، أكثر من 2349 مريضاً، وأجرى 649 عملية جراحية، من خلال 136 زيارة استقدام لمختصين واستشاريين من أفضل الأطباء في العديد من دول العالم، مشيرة إلى أن سعادة المتعاملين وصلت إلى 98%.

وذكرت أن البرنامج تمكن خلال عام 2025 من استحداث خدمة التنفس الصناعي المنزلي للأطفال، وقدّم خدمات أمراض الجهاز الهضمي لـ 100 مريض، لافتة إلى تقديم 93 استشارة تتعلق بخدمات الصحة النفسية للأطفال، بالإضافة إلى تقديم 82 استشارة في تخصص الغدد الصماء وأمراض السكري، وإجراء 181 عملية قسطرة قلبية، و33 عملية زراعة قوقعة معقدة.

وذكرت المؤسسة، أن البوابة الإلكترونية لبرنامج الأطباء الزائرين تلقت أكثر من 1000 طلب على مدار العام، لافتة إلى أن البرنامج نظم عبر منصة مهاراتي أكثر من 145 دورة تدريبية، استفاد منها أكثر من 3000 موظف. وأشارت إلى أن التعاون والتوأمة مع مستشفى الأطفال بفيلادلفيا في الولايات المتحدة الأميركية، أسفر عن زيارة أكثر من 33 طبيباً إلى المرافق الطبية للمؤسسة في الإمارات، وإنجاز 47 عملية جراحية و507 استشارات طبية، بالإضافة إلى تطوير خدمات طب الأطفال وتشمل أمراض الرئة، أمراض الكلى، علاج الصرع، أمراض المناعة والحساسية، العناية المركزة للأطفال. وتحدثت المؤسسة عن إنجازات برنامج الأطباء الزائرين من 2022 إلى 2025، حيث تمكن البرنامج من تنظيم 1366 زيارة لأطباء من خارج الدولة، وتجاوز عدد المستفيدين 19458 مستفيداً، وأجرى هؤلاء الأطباء الزائرون 3856 عملية جراحية.

ومن بين أبرز نتائج برنامج الأطباء الزائرين، خلال الفترة من 2022 إلى 2025، 207 استشارات لخدمات عيون الأطفال، و70 جراحة لعيون الأطفال، وكذلك إجراء 450 عملية قسطرة، و30 جراحة قلب تداخلية، فضلاً عن إجراء 460 جراحة روبوتية للنساء، و22 جراحة لزراعة الأعضاء.

وأشارت المؤسسة، إلى أنه من خلال برنامج الأطباء الزائرين، استطاعت المؤسسة أن تكون أول جهة صحية على مستوى الشرق الأوسط تجري أكثر من 460 جراحة روبوتية منذ بدء البرنامج، كما تم تدريب أول طبيبة إماراتية في مجال الجراحة الروبوتية النسائية.

وذكرت، أنه تم تفعيل برنامج جراحة الشفاه الأرنبية للأطفال بالشراكة مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال، وتم إجراء 74 عملية منذ البدء بالبرنامج.

كما تم تفعيل خدمة زراعة الأعضاء في مستشفى القاسمي، والتي تم من خلالها إجراء 22 عملية زراعة أعضاء منذ البدء بالبرنامج.