علوم الدار

«بيورهيلث» تطلق «مركز أبوظبي للأبحاث الصحية»

خلال إطلاق المركز الجديد (من المصدر)
13 يناير 2026 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت بيورهيلث «مركز أبوظبي للأبحاث الصحية»، وهو وحدة بحثية سريرية متكاملة تجمع النشاطات البحثية كافة لمنشآتها الصحية في أبوظبي، من المستشفيات وعيادات الرعاية الأولية والمختبرات المتقدمة.
وأعلن رسمياً عن إطلاق المركز الجديد خلال مؤتمر دراسات مركز أبوظبي للأبحاث الصحية 2025، الذي انعقد في الإمارة بدعم من دائرة الصحة - أبوظبي.
ويضم «مركز أبوظبي للأبحاث الصحية»، العمليات البحثية السريرية لـ 16 مستشفى وشبكة واسعة من عيادات الصحة الأولية ومختبرات متقدمة، ليشمل جميع مراحل دورة البحث العلمي، من تصميم بروتوكولات الدراسات واستقطاب المشاركين، إلى التنسيق التنظيمي وتحليل البيانات والنشر العلمي.
ويشرف المركز على أكثر من 100 دراسة بحثية سريرية نشطة، بمشاركة 300 باحث رئيسي، وفريقاً علمياً يضم أكثر من 700 باحث، ويتعاون مع جهات حكومية وشركات عالمية في مجال الصناعات الدوائية الحيوية ومؤسسات بحثية رائدة، لتنفيذ أبحاث سريرية شاملة تنسجم مع أولويات الرعاية الصحية في أبوظبي.
وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «إن توحيد جهود منظومتنا المتكاملة يجسد رؤية أبوظبي في الارتقاء بالرعاية الصحية عبر العلم والابتكار. ويشكل تأسيس مركز أبوظبي للأبحاث الصحية محطة مهمة في توحيد قدراتنا البحثية ودفع الدراسات السريرية ذات الأثر الكبير، التي تسهم في تحسين حياة المجتمعات محلياً وعالمياً، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لعلوم الحياة».  

أبوظبي
الإمارات
بيورهيلث
مركز أبوظبي للأبحاث الصحية
الرعاية الصحية
نورة الغيثي
