الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد العلي: 2026 عام التحول النوعي والتجديد المؤسسي

محمد العلي متحدثاً خلال الملتقى (من المصدر)
13 يناير 2026 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
معهد تريندز للتدريب ينظم ورشة بحثية لطلبة جامعة روما تور فيرغاتا الإيطالية
«باروميتر تريندز» العالمي يرصد وجهَي العملة الرقمية

نظّم مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات ملتقاه السنوي الأول لعام 2026، مؤكداً انتقاله إلى مرحلة أكثر نضجاً وتأثيراً في المشهد البحثي والمعرفي، بما يعزّز حضوره الإقليمي والدولي، ويكرّس مكانته كمركز فاعل في إنتاج المعرفة واستشراف المستقبل.
وجاء الملتقى، الذي عُقد في قاعة المؤتمرات الكبرى بمقر المركز في أبوظبي، ليجسّد رؤية «تريندز» القائمة على ترسيخ ثقافة التجديد والابتكار والاستدامة، وبناء منظومة عمل مؤسسية مرنة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في المعرفة والمتغيرات العالمية، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الكفاءات الشابة.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن عام 2026 يمثّل عاماً للتحول النوعي والتجديد المؤسسي والابتكار المعرفي، مشيراً إلى أن المركز يواصل تطوير منظومته البحثية والإدارية بما يعزّز كفاءة الأداء المؤسسي، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة. واستعرض الدكتور العلي منجزات العام الفائت، مشيداً بجهود فرق العمل، ومثمّناً ما تحقق خلال عام 2025 من إنجازات نوعية عزّزت مكانة «تريندز» عالمياً. وأوضح أن خطة عام 2026 ترتكز على التطوير الهيكلي، والابتكار المعرفي، وتكامل الأدوار بين قطاعات المركز.

أجواء إيجابية
سادت الملتقى، الذي نظمته إدارة الاتصال المؤسسي بالمركز، تزامناً مع «عام الأسرة»، أجواء إيجابية عكست روح الفريق الواحد والأسرة الفاعلة المتماسكة، حيث شكّل اللقاء مساحة للتلاقي والتفاعل البنّاء بين منتسبي المركز، وشهد عدداً من الفقرات التفاعلية التي أدخلت السرور على الجميع، وأسهمت في تعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي، بما ينسجم مع قيم «تريندز» المؤسسية ورؤيته في بناء بيئة عمل محفّزة ومستدامة.
وشكّل الملتقى منصة داخلية لتقييم المنجزات واستشراف المسارات المستقبلية، حيث ناقش المشاركون آليات تطوير بيئة العمل، وتعزيز التكامل بين القطاعات، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى برامج عملية تواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

محمد العلي
تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
آخر الأخبار
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اقتصاد
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اليوم 20:51
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اقتصاد
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اليوم 20:49
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
علوم الدار
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
اليوم 20:47
زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان
علوم الدار
زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان
اليوم 20:45
66 متسابقاً يرسمون لوحة تراثية في مهرجان ولي عهد دبي للهجن
الرياضة
66 متسابقاً يرسمون لوحة تراثية في مهرجان ولي عهد دبي للهجن
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©