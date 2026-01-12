«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يعقد ملتقى المتعاملين الخامس

أبوظبي (الاتحاد)



عقد الأرشيف والمكتبة الوطنية ملتقى المتعاملين الخامس افتراضياً تحت شعار «بكم نرتقي»، بمشاركة واسعة من المتعاملين المستفيدين من خدمات الأرشيف والمكتبة الوطنية من داخل الدولة وخارجها، ومن جهات مختلفة، حيث طرح المشاركون آراءهم ومقترحاتهم البناءة الهادفة إلى تطوير الخدمات المستقبلية بما يحقق سعادتهم ويفوق توقعاتهم.

استهل الملتقى فرحان المرزوقي، مدير إدارة التواصل المؤسسي، بكلمة أكد فيها أن الملتقى يشكل منصة حيوية للاستماع إلى آراء المتعاملين وأفكارهم البناءة، التي تمثل ركيزة أساسية في مسيرة تطوير خدمات الأرشيف والمكتبة الوطنية، وصولاً إلى الهدف الأسمى المتمثل في إسعاد المتعاملين، وتحقيق تطلعاتهم.

وأشار المرزوقي إلى أن تطوير منظومة الخدمات، وتحديثها في ظل المتغيرات المتسارعة يتطلب توظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات وفق أرقى المعايير العالمية، مؤكداً أن نجاح هذه الجهود يعتمد على الأفكار المبتكرة والمقترحات القيمة التي تنسجم مع أهداف الأرشيف والمكتبة الوطنية وتواكب تطلعات المتعاملين.

ولفت المرزوقي إلى أن الملتقى يجسد نهج التواصل الفعال، ويعد بوابة حقيقية لبناء تجربة متعامل متطورة ومتكاملة، تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الابتكار والارتقاء المستدام بخدمات المتعاملين أولوية وطنية، ووجهت بتبسيط الإجراءات وتقليص غير الضروري منها، لتكون حكومة دولة الإمارات في صدارة الحكومات عالمياً في تقديم خدمات سهلة وسريعة وممتعة، مؤكداً حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على استدامة التطوير والارتقاء بخدماته وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتضمنت فعاليات الملتقى عرض ميثاق خدمة المتعاملين، الذي يجسد التزامات الأرشيف والمكتبة الوطنية تجاه المتعاملين، ويحدد معايير تقديم الخدمة، وحقوق وواجبات المتعاملين، وآليات تقديم الملاحظات والشكاوى، بما يسهم في تحقيق تجربة متعامل متميزة.

كما جرى استعراض ملامح الخطة الاستراتيجية والمبادرات المستقبلية بوصفها خريطة طريق للمرحلة المقبلة، إضافة إلى تسليط الضوء على منصة «الأرشيف الرقمي للخليج العربي AGDA» الغنية بالوثائق التاريخية التي توثق تاريخ دولة الإمارات ودول الخليج العربية، وتسهم في دعم البحث العلمي والمعرفي.

واطلع المشاركون على الخدمات التي يقدمها الأرشيف والمكتبة الوطنية، وما يوفره من حلول متكاملة لمختلف فئات المتعاملين، إلى جانب التعريف بالموقع الإلكتروني وما يتيحه من خدمات ذكية ضمن إطار تقني حديث ومتطور.

وأثرت استفسارات المشاركين ومقترحاتهم حول الخدمات التي يقدمها الأرشيف والمكتبة الوطنية الملتقى، وتم التأكيد على أنه سيتم إدراج مقترحاتهم وأفكارهم ضمن أولويات التطوير، وإضافتها إلى أجندة تحسين وتعزيز الخدمات المستقبلية.