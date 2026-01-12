الإمارات وإسرائيل تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والبرلماني

أبوظبي (وام)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس في أبوظبي، معالي يواف كيش، وزير التعليم في دولة إسرائيل.

جرى- خلال اللقاء الذي حضره سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ويوسي شيلي، سفير إسرائيل لدى الإمارات- بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والبرلماني في مختلف المجالات، لاسيما في قطاع التعليم، وآليات تطوير الشراكات الأكاديمية، خاصة في مجالات البحث العلمي والابتكار، مع تأكيد أهمية تبادل أفضل الممارسات والخبرات في قطاع التعليم، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المعرفي، والارتقاء بجميع مستويات التنمية المستدامة.

وأكد الجانبان أهمية التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة في البحث العلمي والتطوير، ودعم المبادرات العلمية المشتركة بوصف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ركيزتين أساسيتين للتنمية.

وشددا على تعزيز التعاون والتواصل والتقارب بين مختلف المجتمعات، بما ينعكس على تحقيق التطور السريع والتقدم في شتى المجالات، فضلاً عن دور التقنيات الحديثة في تعزيز التنافسية بين المؤسسات التعليمية، وتحقيق نتائج نوعية في جميع التخصصات العلمية.