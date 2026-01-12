بدء التقديم للدفعة الثانية من برنامج الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي

أبوظبي (وام)

أعلنت أكاديمية الذكاء الاصطناعي، عن فتح باب التقديم للدفعة الثانية من برنامج الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي (CAIO)، والذي يهدف إلى تطوير قيادات تنفيذية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتم تأسيس الأكاديمية، بتعاون مشترك بين «مجموعة بولينوم» وكلية أبوظبي للإدارة، وتمّ تصميم الدفعة الثانية من البرنامج لمواصلة الارتقاء بمستوى القيادة التنفيذية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويجمع البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين، ويتيح فرصاً للتعلم مع الأقران من كبار المسؤولين، وتفاعلاً مباشراً مع قادة يسهمون فعلياً في تشكيل وتطبيق الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع. وتهدف النسخة الثانية إلى استقطاب نخبة مختارة من القيادات التنفيذية ذات الخبرة من مختلف القطاعات الحكومية والصناعية، حيث يعمل المشاركون عن كثب مع خبراء عالميين في مجال الذكاء الاصطناعي، وصنّاع السياسات، وتقنيين قادوا مشاريع نشر واسعة النطاق لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعاملوا مع الأطر التنظيمية، وقدّموا المشورة للمؤسسات على أعلى المستويات.

كما سينضم خريجو الدفعة الثانية إلى شبكة CAIO العالمية الخاصة بالبرنامج.

وحقّقت النسخة الأولى للبرنامج نجاحاً كبيراً واستقطبت 35 من كبار المديرين التنفيذيين.