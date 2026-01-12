الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الصين» تشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

جانب من الدورة السابقة (من المصدر)
13 يناير 2026 01:20

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء ألبانيا علاقات التعاون ويمنحه "وسام زايد"
حمدان بن زايد يلتقي كبار المواطنين وموظفي الجهات الحكومية في منطقة الظفرة

أكدت جمهورية الصين الشعبية، بطلة النسخة السادسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2025»، مشاركتها في مُنافسات التحدي في نسخته السابعة «سوات 2026»، والتي ستقام من تاريخ 7 إلى 11 من شهر فبراير المُقبل في المدينة التدريبية بالروية في دبي. 
ورفعت جمهورية الصين الشعبية مستوى مشاركتها من 3 فرق في النسخة السادسة إلى 6 فرق في النسخة السابعة، بينهم فريقان من العنصر النسائي، مؤكدةً جاهزية الفرق للمشاركة في التحدي.
وتمكّن فريق الشرطة الصينية «B» من التتويج بلقب النسخة السادسة بعد أن تصدّر المجموع العام بـ 480 نقطة، في حين تمكّن فريق الشرطة الصينية «C» من الحصول على المركز الثالث بحصوله على 457 نقطة، خلف فريق «سنكار» من كازاخستان الذي حلّ في المركز الثاني بعد جمع 470 نقطة.
ويُعد تحدي الإمارات للفرق التكتيكية واحداً من أكبر التحديات العالمية التي تُعنى بالمنافسات الخاصة بالفرق التخصصية التكتيكية من مختلف الأجهزة والوحدات الشرطية، حيث دخل في نسخته السادسة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك بأكبر عدد من الدول التي تشارك في بطولة خاصة للفرق التكتيكية «سوات» على مستوى العالم، بواقع 46 دولة، وهو ما يعكس النجاح اللافت الذي يحققه التحدي من حيث المشاركات.
ويسعى تحدي الإمارات للفرق التكتيكية إلى تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المُشاركة، والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المُختلفة، ويتضمن 5 تحديات تحتاج من كل فريق إظهار قدراته التكتيكية والبدنية والمهارية من أجل حصد النقاط بشكل يومي، وصولاً إلى تحقيق أعلى مجموع من النقاط في المجموع العام للفوز بالتحدي، فيما يستطيع أفراد الجمهور حضور المنافسات وتشجيع الفرق.

تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
الإمارات
الصين
تحدي الفرق التكتيكية
الفرق التكتيكية
آخر الأخبار
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اقتصاد
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اليوم 20:51
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اقتصاد
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اليوم 20:49
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
علوم الدار
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
اليوم 20:47
زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان
علوم الدار
زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان
اليوم 20:45
66 متسابقاً يرسمون لوحة تراثية في مهرجان ولي عهد دبي للهجن
الرياضة
66 متسابقاً يرسمون لوحة تراثية في مهرجان ولي عهد دبي للهجن
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©