150 مليون درهم مستهدفات «جود» في «الشارقة الخيرية»

الشارقة (الاتحاد)

بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الرقمية بالشارقة، دشنت جمعية الشارقة الخيرية تطبيقها الذكي على متجري «آبل ستور» و«جوجل بلاي» في خطوة تعبر عن التزام الجمعية بمواكبة التطورات التقنية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتبرعين والمستفيدين.

وجاء الإعلان عن تدشين التطبيق في مستهل المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الجمعية صباح أمس الاثنين للإعلان عن تفصيل الحملة الرمضانية «جود2026» في مقر بيت الحكمة بالشارقة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وعبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، ولفيف من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات وممثلي وسائل الإعلام.

وقال سعيد غانم السويدي،عضو مجلس إدارة الجمعية في كلمته، إن الجمعية تعتز بتشريف الشيخ سعود بن سلطان القاسمي ومشاركته في إطلاق التطبيق الذكي، معتبراً أن هذه المشاركة تمثل دعماً معنوياً لمسيرة التطوير المؤسسي، وتعكس اهتمام الجهات الحكومية بتمكين العمل الخيري عبر الحلول الرقمية الحديثة.

من جانبه، استعرض عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي تفاصيل الحملة الرمضانية «جود 2026»، موضحاً أن الحملة تستهدف جمع تبرعات بقيمة 150 مليون درهم، فيما تم تخصيص 71 مليون درهم ميزانية تشغيلية لتنفيذ البرامج والمشاريع خلال الشهر الفضيل. ودعا ابن خادم أهل الخير والإحسان إلى دعم مشاريع الحملة عبر التطبيق الذكي وقنوات التبرع المتاحة كافة.