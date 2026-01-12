الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية» يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة العماد القابضة برئاسة خالد بن محمد بن زايد

«الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية» يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة العماد القابضة برئاسة خالد بن محمد بن زايد
13 يناير 2026 01:21

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء ألبانيا علاقات التعاون ويمنحه "وسام زايد"
حمدان بن زايد يلتقي كبار المواطنين وموظفي الجهات الحكومية في منطقة الظفرة

أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في إمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة العماد القابضة «لِعماد»، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.
يضم المجلس في عضويته كلاً من: معالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، ومعالي سيف سعيد غباش، ووليد المقرب المهيري، وكمال إسحاق المازمي.
تأسّست شركة «لِعماد» لتكون منصة سيادية استثمارية لحكومة أبوظبي، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية للإمارة.
ومن خلال نهج استثماري متكامل، تسعى «لِعماد» إلى تطوير وإدارة محفظة متنوعة من الأصول والمشاريع في قطاعات حيوية ذات أولوية داخل دولة الإمارات وخارجها، تشمل البنية التحتية والعقارات، والخدمات المالية وإدارة الأصول، والصناعات والتقنيات المتقدمة، وأنظمة النقل الحضري، والمدن الذكية.
وتعمل «لِعماد» بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين على خلق قيمة اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار.

خالد بن محمد بن زايد
أبوظبي
الإمارات
شركة العماد القابضة
آخر الأخبار
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اقتصاد
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اليوم 20:51
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اقتصاد
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اليوم 20:49
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
علوم الدار
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
اليوم 20:47
زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان
علوم الدار
زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان
اليوم 20:45
66 متسابقاً يرسمون لوحة تراثية في مهرجان ولي عهد دبي للهجن
الرياضة
66 متسابقاً يرسمون لوحة تراثية في مهرجان ولي عهد دبي للهجن
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©