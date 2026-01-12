الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية بين البلدين

عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية بين البلدين
12 يناير 2026 23:58

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور فؤاد محمد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.
كما استعرض الجانبان فرص تطوير العمل المشترك في عدد من القطاعات المرتبطة بالأولويات التنموية للبلدين.
وبحث سموه ومعالي الدكتور فؤاد محمد حسين عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، معرباً عن تمنياته لجمهورية العراق وشعبها الشقيق دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء ألبانيا علاقات التعاون ويمنحه "وسام زايد"
حمدان بن زايد يلتقي كبار المواطنين وموظفي الجهات الحكومية في منطقة الظفرة
المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
وزير الخارجية
وزير الخارجية العراقي
العراق
آخر الأخبار
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اقتصاد
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اليوم 20:51
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اقتصاد
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اليوم 20:49
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
علوم الدار
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
اليوم 20:47
زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان
علوم الدار
زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان
اليوم 20:45
66 متسابقاً يرسمون لوحة تراثية في مهرجان ولي عهد دبي للهجن
الرياضة
66 متسابقاً يرسمون لوحة تراثية في مهرجان ولي عهد دبي للهجن
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©