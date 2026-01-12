عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية بين البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور فؤاد محمد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض الجانبان فرص تطوير العمل المشترك في عدد من القطاعات المرتبطة بالأولويات التنموية للبلدين.

وبحث سموه ومعالي الدكتور فؤاد محمد حسين عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، معرباً عن تمنياته لجمهورية العراق وشعبها الشقيق دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.