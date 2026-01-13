الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026

انطلاق فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026
13 يناير 2026 10:42

انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، والتي تستمر يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، باعتبارها الحدث الرئيسي ضمن "الأسبوع"، وذلك بمشاركة قادة دول ورؤساء وزراء ومسؤولين حكوميين إلى جانب قادة أعمال ومستثمرين ومبتكرين.

ويركز برنامج القمة، التي تستضيف ما يزيد على 100 متحدث وتتضمن أكثر من 30 جلسة متخصصة، على توحيد جهود قادة الحكومات والقطاعات والمستثمرين والمبتكرين، بما يسهم في تعزيز العمل المشترك وتسريع وتيرة التقدّم المستدام.

وتتناول القمة موضوعات رئيسية تشمل، سبل إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة العالمية، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وحماية الطبيعة، وتأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى.

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
«الهلال الأحمر» يطلق جائزة «عون» في دورتها الـ 14 على مستوى الدولة

وتشمل جلسات القمة كلمات رئيسية ونقاشات وحوارات، تهدف إلى تمكين قادة قطاعات الطاقة والأعمال والتكنولوجيا من اكتشاف حلول فعالة ومؤثرة وبناء شراكات مستدامة.

ويتضمن كل يوم من أيام القمة أيضاً جلسة خاصة تجمع قادة عالميين لمناقشة أبرز التحديات الملحة والفرص المتاحة في مجال التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 تستمر حتى 15 يناير الجاري تحت شعار "انطلاقة متكاملة نحو المستقبل".

المصدر: وام
أبوظبي
أسبوع أبوظبي للاستدامة
آخر الأخبار
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت
اليوم 12:38
خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس شركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
اليوم 12:31
(صورة موضوعية)
الترفيه
إطلاق أول برنامج في العالم لمزامنة توقيت القمر مع الأرض
اليوم 11:54
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
الرياضة
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
اليوم 11:49
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال مؤتمرهما الصحفي في «نارا» (رويترز)
الأخبار العالمية
القمة اليابانية الكورية.. ملفات التجارة والأمن
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©