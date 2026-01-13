الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"الوطني الاتحادي" يبحث تعزيز التعاون مع أذربيجان

"الوطني الاتحادي" يبحث تعزيز التعاون مع أذربيجان
13 يناير 2026 11:21

التقى الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، أمس "الاثنين"، معالي فاريد حاجييف رئيس الأمانة العامة في الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان والوفد المرافق له.

حضر اللقاء، كل من عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، والدكتور سيف المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، وطارق المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

ورحب الدكتور عمر النعيمي بمعالي فاريد حاجييف والوفد المرافق، مؤكدا أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون الفني والتقني بين الجانبين، بما يجسد مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، والتي تعكس الإرادة المشتركة لتفعيل التعاون البرلماني المؤسسي وتطوير آليات التنسيق والتشاور، لافتا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت على مختلف المستويات بين البلدين والبرلمانين الصديقين، خلال زيارة وفد المجلس الوطني الاتحادي العام الماضي إلى جمهورية أذربيجان.

وأكد أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تقدم الدعم الفني والبحثي والتقني لأجهزة المجلس، انطلاقاً من خطط وبرامج ومنهجيات علمية حديثة تراعي البعد البرلماني الدولي المعاصر، بما يساهم في دعم أعضاء المجلس خلال ممارسة اختصاصاتهم في التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.

 

من جانبه أعرب معالي فاريد حاجييف، عن شكره وتقديره للدكتور عمر النعيمي على هذه الدعوة، مؤكدا الحرص على تعزيز أوجه التعاون كافة بين الجانبين، بما يواكب علاقات التعاون المشتركة بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن العلاقات المتنامية بين البلدين تعود إلى علاقات راسخة على مدى السنوات الماضية وهي في تطور مستمر.

وعقدت جلسة ثنائية لتبادل المعرفة والخبرات بين الأمانتين، حيث استعرض الدكتور النعيمي دور واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي، وأبرز محطات المسيرة البرلمانية في الدولة، ومساهمة المجلس في مسيرة التقدم والازدهار منذ تأسيس الدولة، فضلا عن حرص المجلس على تعزيز التواصل والتنسيق مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وجرى خلال الجلسة تقديم عروض تناولت دور الأمانة العامة للمجلس في التشريع والرقابة، شملت الأعمال البحثية وأعمال الجلسات واللجان ودراسة الميزانية، ودور التطوير المؤسسي في التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة العمل البرلماني وفي إدارة الجلسة في قاعة زايد.

 

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
أذربيجان
