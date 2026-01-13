الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة: أرحب بضيوف الإمارات في "أسبوع أبوظبي للاستدامة"

رئيس الدولة: أرحب بضيوف الإمارات في "أسبوع أبوظبي للاستدامة"
13 يناير 2026 11:47

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بضيوف الإمارات من القادة والمسؤولين والخبراء في "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي يمثل منصة سنوية للحوار العالمي من أجل صياغة حلول مبتكرة تعزّز التنمية المستدامة وتخدم الإنسانية.

وقال سموه عبر منصة إكس:"أرحب بضيوف الإمارات من القادة والمسؤولين والخبراء في "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي يمثل منصة سنوية للحوار العالمي من أجل صياغة حلول مبتكرة تعزّز التنمية المستدامة وتخدم الإنسانية. الإمارات شريك فاعل في بناء حلول عالمية تحقق التنمية والازدهار للأجيال القادمة، وتؤمن بأن التعاون والابتكار والشراكات الدولية هي الأساس لمواجهة تحديات المستقبل".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أسبوع أبوظبي للاستدامة
رئيس الدولة
الإمارات
