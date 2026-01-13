رئيس الدولة يشهد افتتاح "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026"

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، حفل افتتاح دورة "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026" المنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة الاستدامة، والتي تعقد تحت شعار "انطلاقة متكاملة نحو المستقبل" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

كما حضر الافتتاح، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وقادة الدول ورؤساء حكوماتها وممثليها إضافة إلى الخبراء والمعنيين والمختصين بمجالات الاستدامة وضيوف الدولة من مختلف أنحاء العالم

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بضيوف الإمارات، وقال إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ دورها في تعزيز الشراكات الدولية والعمل المشترك من خلال جمع قادة العالم وصناع القرار والمستثمرين للتوافق على استراتيجيات تسهم في تحويل الرؤى والطموحات إلى حلول عمليّة وتدعم أهداف الاستدامة العالمية.

وأشار سموه إلى أن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 يجسد الدور المحوري للإمارات في بناء جسور التعاون والتزامها بترسيخ دعائم التنمية المستدامة في العالم وتحقيق ما تصبو إليه الشعوب من استقرار ورفاهٍ وازدهار.

وقال سموه إن العالم يشهد تحولات متسارعة في مجالات التقنيات المتقدمة والاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض الحلول المبتكرة لا سيما القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة القطاعات ومرونتها ويدعم تحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل يواكب التطلعات العالمية.

وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم عرض فيلم تمحور حول ضرورة تحقيق التكامل بين النظم والقطاعات لبناء مستقبلٍ مستدام.

وألقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، كلمة رحب خلالها بقادة الدول وممثليها والضيوف، مثمناً دعم القيادة الرشيدة لقطاع الطاقة النظيفة والمستدامة.

وأشار معاليه إلى أن النمو في دولة الإمارات يرتكز على منهجية واقعية وعملية، ويسترشد بالرؤية الاستشرافية للقيادة وتقوده الأهداف الطموحة وبعيدة المدى، منوهاً بمكانة الدولة العالمية وحرصها على التعاون وبناء الشراكات، وريادتها في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تعد محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية.

ويقام أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 تحت شعار "انطلاقة متكاملة نحو المستقبل"، فيما يتيح الفرصة أمام الخبراء والمختصين في قطاعات الطاقة والتمويل والغذاء والمياه والبيئة لتطوير حلول جديدة من شأنها دعم الترابط بين هذه النظم والقطاعات وتوسيع نطاق تأثيرها وتعزيز التكامل فيما بينها.

وسيسلّط الأسبوع الضوء على التقنيات التي تسهم في تعزيز المرونة والتكيّف على المستوى العالمي، ويشمل ذلك شبكات الطاقة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والابتكار في مجال التمويل المناخي، والحلول التي تدعم الأمن الغذائي والمائي.

ومن خلال جمع نخبة من القادة والخبراء من هذه القطاعات، يهدف أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 إلى إرساء نموذج عالمي لتعزيز التعاون البنّاء والمثمر بين هذه القطاعات لتحقيق نتائج ملموسة وتأثير واسع النطاق.

وتتواصل فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة حتى 15 من شهر يناير الجاري، والتي انطلقت تزامناً مع انعقاد الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة " آيرينا " يومي 11 و12 من شهر يناير الجاري، فيما تقام قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة يومي 13 و14 يناير، وتعقد حوارات أسبوع أبوظبي للاستدامة، والقمة العالمية لطاقة المستقبل، ومنتدى ومركز شباب من أجل الاستدامة من 13 إلى 15 يناير، وملتقى "وايز" السنوي، ومنتدى "جلوبال ساوث يوتيليتيز"، في 14 يناير، وقمة الهيدروجين الأخضر، ومبادرة التواصل مع المستثمرين التابعة لجائزة زايد للاستدامة، ومنتدى الاقتصاد الأزرق، والاجتماع السنوي للمركز العالمي لتمويل المناخ في 15 يناير.