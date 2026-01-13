الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس الفلبيني يبحثان علاقات البلدين على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة

رئيس الدولة والرئيس الفلبيني يبحثان علاقات البلدين على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة
13 يناير 2026 13:46

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة فيرديناند ماركوس رئيس جمهورية الفلبين، اليوم، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات، التي تخدم التنمية المشتركة للبلدين.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، الرئيس الفلبيني الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتطرّق اللقاء إلى الموضوعات المطروحة على أجندة «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وأهميته في تعزيز العمل الدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، وفي مقدمتها التغير المناخي وإيجاد الحلول العملية المبتكرة، التي تسهم في تسريع وتيرة التقدم العالمي.

وأشار الجانبان في هذا السياق، إلى الاتفاقيات القائمة بين البلدين لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة في الفلبين، والتي تقوم بها شركة «مصدر» انطلاقاً من اهتمامهما المشترك بتعزيز التنمية المستدامة.

أخبار ذات صلة
قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية

كما تناول اللقاء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي سيوقعها البلدان خلال الزيارة وأهميتها في الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المشترك، خاصة أن دولة الإمارات تُعد شريكاً تجارياً رئيسياً للفلبين في المنطقة.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
أسبوع أبوظبي للاستدامة
الفلبين
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت
اليوم 12:38
خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس شركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
اليوم 12:31
(صورة موضوعية)
الترفيه
إطلاق أول برنامج في العالم لمزامنة توقيت القمر مع الأرض
اليوم 11:54
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
الرياضة
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
اليوم 11:49
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال مؤتمرهما الصحفي في «نارا» (رويترز)
الأخبار العالمية
القمة اليابانية الكورية.. ملفات التجارة والأمن
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©