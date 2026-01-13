الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

اعتماد منظومة الدفع في محفظة «سالك» لسداد رسوم مواقف مطار دبي الدولي

اعتماد منظومة الدفع في محفظة «سالك» لسداد رسوم مواقف مطار دبي الدولي
13 يناير 2026 14:25

شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس مطارات دبي، ومعالي مطر الطاير رئيس مجلس إدارة شركة سالك، توقيع اتفاقية لتمكين الدفع السلس لمواقف المركبات بين شركة «سالك»، و«مطارات دبي»، لاعتماد منظومة الدفع المبتكرة في محفظة «سالك» الإلكترونية لسداد رسوم مواقف المركبات المدفوعة ضمن مطار دبي الدولي، التي تضم 7400 موقفاً، موزعة على مباني المسافرين 1 و2 و3، بالإضافة إلى مبنى الشحن، والتي سيتم تطبيقها ابتداء من تاريخ 22 يناير الجاري.

وقع الاتفاقية كلٌّ من إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، وبول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وستتولى «سالك»، بموجب الاتفاقية، دمج نظام المحفظة الإلكترونية الخاص بها مع نظام إدارة مواقف المركبات المعتمد لدى الشركة المُشغّلة لمواقف مطارات دبي، بما يُتيح لمرتادي هذه المواقف سداد الرسوم مباشرةً عبر حساباتهم في محفظة «سالك» الإلكترونية، والاستفادة من تجربة مواقف سلسة ومتكاملة، تُسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك» إن دمج محفظة «سالك» الإلكترونية مع أنظمة مواقف مطار دبي الدولي، يسهم في تقديم تجربة سلسة وفعّالة لمستخدمي الطرق، وتطوير حلول تنقّل متقدّمة على مستوى إمارة دبي.

من جانبه، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إن التعاون مع «سالك» يوفّر خيار دفع رقمي سريع وموثوق وواسع الانتشار، يُسهم في تبسيط تجربة المواقف، والحد من الازدحام عند المخارج

وتشمل حلول محفظة «سالك» الإلكترونية خدمات دفع رسوم جميع المواقف للمركبات خاصة بمباني المسافرين 1 و2 و3، بالإضافة إلى مبنى الشحن.

 

 

المصدر: وام
سالك
مطار دبي الدولي
