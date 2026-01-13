الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس جنوب أفريقيا يبحثان علاقات التعاون.. على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة


13 يناير 2026 15:28

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا اليوم.. علاقات التعاون بين البلدين وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية والاستدامة.. وذلك على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026» التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

 

كما تطرّق سموه ورئيس جنوب أفريقيا -الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة- إلى أهمية فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» بوصفه منصة عالمية لتبادل الخبرات والرؤى من أجل الإسهام في إيجاد حلول مبتكرة وفاعلة للتحديات العالمية في مجال الاستدامة، وصولاً إلى مستقبل أكثر ازدهاراً للبشرية.

 

 

الاستدامة عالمياً

وأكد الجانبان اهتمامهما المشترك بقضية الاستدامة، مشيرين في هذا السياق إلى حرص البلدين على مواصلة تعزيز تعاونهما، خاصة في مجال الطاقة المتجدّدة والاقتصاد الأخضر، بما يعزّز التنمية المشتركة للبلدين.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
أسبوع أبوظبي للاستدامة
رئيس جنوب أفريقيا
رئيس الدولة
