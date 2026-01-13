رئيس الدولة: الإمارات تواصل نهجها الثابت في إقامة الشراكات التنموية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة فرديناند ماركوس رئيس جمهورية الفلبين، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «شهدتُ اليوم في أبوظبي وفخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم أهدافهما التنموية المشتركة. دولة الإمارات تواصل نهجها الثابت في إقامة الشراكات التنموية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لشعبها وشعوب العالم».