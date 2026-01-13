الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة: الإمارات تواصل نهجها الثابت في إقامة الشراكات التنموية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً

رئيس الدولة: الإمارات تواصل نهجها الثابت في إقامة الشراكات التنموية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً
13 يناير 2026 17:01

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة فرديناند ماركوس رئيس جمهورية الفلبين، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين.

 

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «شهدتُ اليوم في أبوظبي وفخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم أهدافهما التنموية المشتركة. دولة الإمارات تواصل نهجها الثابت في إقامة الشراكات التنموية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لشعبها وشعوب العالم».

 

أخبار ذات صلة
قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت
اليوم 12:38
خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس شركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
اليوم 12:31
(صورة موضوعية)
الترفيه
إطلاق أول برنامج في العالم لمزامنة توقيت القمر مع الأرض
اليوم 11:54
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
الرياضة
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
اليوم 11:49
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال مؤتمرهما الصحفي في «نارا» (رويترز)
الأخبار العالمية
القمة اليابانية الكورية.. ملفات التجارة والأمن
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©