علوم الدار

طقس الغد صحو نهاراً ورطب ليلاً

طقس الغد صحو نهاراً ورطب ليلاً
13 يناير 2026 16:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 08:50 والجزرالأول عند الساعة 17:34. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 20:53 والمد الثاني عند الساعة 06:20 والجزر الأول عند الساعة 13:01 والجزرالثاني عند الساعة 02:04.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 15 60 30

دبي 26 18 80 40

الشارقة 25 13 80 35

عجمان 26 18 80 45

أم القيوين 25 12 85 40

المصدر: وام
