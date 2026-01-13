الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيجيريا

محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيجيريا
13 يناير 2026 18:12

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ، وفخامة بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيجيريا.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدتُ اليوم في أبوظبي وفخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيجيريا، والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في علاقات البلدين الاقتصادية، وتمثل امتداداً لنهج إماراتي ثابت في بناء الشراكات التي تحقق التنمية لشعبها والازدهار المشترك لشعوب العالم كافة، وتفتح آفاقاً أوسع من الفرص للأجيال الحالية والمقبلة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
